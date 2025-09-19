Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти 90% предпринимателей назвали завершение войны ключевым условием развития: ключевые вызовы и ожидания

документы, отчеты, бизнесмен
В августе индекс восстановления деловой активности изменился. / Freepik

89% украинских предпринимателей считают завершение войны ключевым условием развития бизнеса. Это самый важный фактор, который, по мнению представителей бизнеса, влияет на условия ведения хозяйственной деятельности. В августе Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) вырос после двух месяцев падения – с 0,05 до 0,08.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Что больше всего беспокоит бизнес?

По словам Оксаны Кузяков, исполнительного директора ИЭД, само завершение войны занимает первое место во всех полугодовых замерах. Это ключевой фактор, который, по мнению опрошенных, оказывает влияние на условия ведения бизнеса. На втором месте – снижение налогов (37,6%), что почти на 10 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем в январе, на третьем – проблемы с бронированием работников – 25,1%.

Фото 2 — Почти 90% предпринимателей назвали завершение войны ключевым условием развития: ключевые вызовы и ожидания

Кроме того, среди основных препятствий для успешного ведения хозяйственной деятельности бизнес выделяет нехватку рабочей силы. Эта проблема закрепилась на первом месте, ее отметили 62% опрошенных, что на 5 п.п. больше, чем в июле.

Фото 3 — Почти 90% предпринимателей назвали завершение войны ключевым условием развития: ключевые вызовы и ожидания

Также 52% предпринимателей отметили опасность работы как значительное препятствие и столько же респондентов отметили подорожание сырья и материалов.

Как отмечает Евгений Ангел, старший научный сотрудник ИЭД, в августе "нехватка рабочей силы" выросла на 5 п.п. – до 62%. И если в июле эта проблема занимала первое место (57%) вместе с препятствием "опасно работать", то в августе фактор опасности переместился на вторую ступень с результатом 52%. При этом чаще бизнес начал отмечать "рост цен на сырье, материалы и товары" - показатель вырос существенно с 40% до 52%.

Инфляционные ожидания растут. Доля предприятий, заметивших повышение цен на сырье и материалы, увеличилась с 26,4% до 35,8%, а ожидающих дальнейшего роста цен – с 38,9% до 40,6%. Похожая ситуация и с ценами на готовую продукцию: рост отметил 36,7% опрошенных после 29,6% в июле, а ожидающий рост – 40% после 39,3%.

Несмотря на рост долгосрочной неопределенности (36,5%), кратко- и среднесрочные ожидания бизнеса улучшаются. Индекс возобновления деловой активности вырос на 0,03 п.п. Это значит, что бизнес не фиксирует существенного ухудшения ситуации по сравнению с прошлым годом. 63% предприятий работали на полную или почти полную мощность, что почти не изменилось с января 2025 года.

Напомним, в июле Индекс возобновления деловой активности ухудшился, опустившись с 0,09 до 0,05. Долгосрочная неопределенность снизилась – в прошлом месяце только 31,4% предпринимателей не смогли спрогнозировать состояние бизнеса через два года.

Автор:
Татьяна Ковальчук