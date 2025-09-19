Почти 90% предпринимателей назвали завершение войны ключевым условием развития: ключевые вызовы и ожидания

89% украинских предпринимателей считают завершение войны ключевым условием развития бизнеса. Это самый важный фактор, который, по мнению представителей бизнеса, влияет на условия ведения хозяйственной деятельности. В августе Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) вырос после двух месяцев падения – с 0,05 до 0,08.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Что больше всего беспокоит бизнес?

По словам Оксаны Кузяков, исполнительного директора ИЭД, само завершение войны занимает первое место во всех полугодовых замерах. Это ключевой фактор, который, по мнению опрошенных, оказывает влияние на условия ведения бизнеса. На втором месте – снижение налогов (37,6%), что почти на 10 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем в январе, на третьем – проблемы с бронированием работников – 25,1%.

Кроме того, среди основных препятствий для успешного ведения хозяйственной деятельности бизнес выделяет нехватку рабочей силы. Эта проблема закрепилась на первом месте, ее отметили 62% опрошенных, что на 5 п.п. больше, чем в июле.

Также 52% предпринимателей отметили опасность работы как значительное препятствие и столько же респондентов отметили подорожание сырья и материалов.

Как отмечает Евгений Ангел, старший научный сотрудник ИЭД, в августе "нехватка рабочей силы" выросла на 5 п.п. – до 62%. И если в июле эта проблема занимала первое место (57%) вместе с препятствием "опасно работать", то в августе фактор опасности переместился на вторую ступень с результатом 52%. При этом чаще бизнес начал отмечать "рост цен на сырье, материалы и товары" - показатель вырос существенно с 40% до 52%.

Инфляционные ожидания растут. Доля предприятий, заметивших повышение цен на сырье и материалы, увеличилась с 26,4% до 35,8%, а ожидающих дальнейшего роста цен – с 38,9% до 40,6%. Похожая ситуация и с ценами на готовую продукцию: рост отметил 36,7% опрошенных после 29,6% в июле, а ожидающий рост – 40% после 39,3%.

Несмотря на рост долгосрочной неопределенности (36,5%), кратко- и среднесрочные ожидания бизнеса улучшаются. Индекс возобновления деловой активности вырос на 0,03 п.п. Это значит, что бизнес не фиксирует существенного ухудшения ситуации по сравнению с прошлым годом. 63% предприятий работали на полную или почти полную мощность, что почти не изменилось с января 2025 года.

Напомним, в июле Индекс возобновления деловой активности ухудшился, опустившись с 0,09 до 0,05. Долгосрочная неопределенность снизилась – в прошлом месяце только 31,4% предпринимателей не смогли спрогнозировать состояние бизнеса через два года.