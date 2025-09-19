Майже 90% підприємців назвали завершення війни ключовою умовою розвитку: ключові виклики та очікування

89% українських підприємців вважають завершення війни ключовою умовою для розвитку бізнесу. Це найважливіший фактор, який, на думку представників бізнесу, впливає на умови ведення господарської діяльності. У серпні Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) зріс після двох місяців падіння – з 0,05 до 0,08.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД)

Що найбільше непокоїть бізнес?

За словами Оксани Кузяків, виконавчої директорки ІЕД, саме завершення війни посідає перше місце в усіх піврічних замірах. Це ключовий фактор, який, на думку опитаних, впливає на умови ведення бізнесу. На другому місці – зниження податків (37,6%), що майже на 10 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж у січні, на третьому — проблеми із бронюванням працівників — 25,1%.

Крім того, серед основних перешкод для успішного ведення господарської діяльності бізнес виділяє брак робочої сили. Ця проблема закріпилась на першому місці, її відзначили 62% опитаних, що на 5 в.п. більше, ніж у липні.

Також 52% підприємців вказали на небезпеку роботи як на значну перешкоду і стільки ж респондентів відмітили подорожчання сировини та матеріалів.

Як зазначає Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД, у серпні "брак робочої сили" зріс на 5 в.п. – до 62%. І якщо в липні ця проблема посідала перше місце (57%) разом із перешкодою "небезпечно працювати", то в серпні фактор небезпеки перемістився на другу сходинку з результатом 52%. При цьому частіше бізнес почав відзначати "зростання цін на сировину, матеріали та товари" – показник зріс суттєво з 40% до 52%".

Інфляційні очікування зростають. Частка підприємств, що помітили підвищення цін на сировину та матеріали, збільшилася з 26,4% до 35,8%, а тих, хто очікує подальшого зростання цін, – з 38,9% до 40,6%. Подібна ситуація і з цінами на готову продукцію: зростання відзначили 36,7% опитаних після 29,6% у липні, а очікують зростання – 40% після 39,3%.

Незважаючи на зростання довгострокової невизначеності (36,5%), коротко- та середньострокові очікування бізнесу покращуються. Індекс відновлення ділової активності зріс на 0,03 в.п. Це означає, що бізнес не фіксує суттєвого погіршення ситуації порівняно з минулим роком. 63% підприємств працювали на повну або майже повну потужність, що майже не змінилося з січня 2025 року.

Нагадаємо, у липні Індекс відновлення ділової активності погіршився, опустившись з 0,09 до 0,05. Довгострокова невизначеність зменшилася – минулого місяця лише 31,4% підприємців не змогли спрогнозувати стан бізнесу через два роки.