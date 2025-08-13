В липні Індекс відновлення ділової активності знову погіршився: тенденції та основні виклики

У липні Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) погіршився другий місяць поспіль, опустившись з 0,09 до 0,05. Довгострокова невизначеність зменшилася – минулого місяця лише 31,4% підприємців не змогли спрогнозувати стан бізнесу через два роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

"По експорту очікування на найближчі три місяці незначно погіршилися. 44,2% вважають, що їхній експорт зростатиме (проти 45,1% в червні). Ще 5,8% кажуть, що він скорочуватиметься (проти 3% в червні). Також серед експортерів присутня найбільша частка тих, хто не зміг дати відповідь на питання “що з ними буде” – майже 20%", – зазначила виконавчадиректорка ІЕД Оксана Кузяків.

Тенденції та виклики

Ключові тенденції:

зросла частка підприємств, що працюють на повну потужність. У липні 63% компаній працювали на повну або майже повну потужність, тоді як рік тому цей показник становив 45%;

У липні 63% компаній працювали на повну або майже повну потужність, тоді як рік тому цей показник становив 45%; знизився рівень невизначеності. Бізнес став впевненішим щодо майбутнього. Частка тих, хто не зміг спрогнозувати стан бізнесу на два роки, зменшилася з 37,4% до 31,4%. Це пов'язано зі зменшенням впливу зовнішніх факторів;

Бізнес став впевненішим щодо майбутнього. Частка тих, хто не зміг спрогнозувати стан бізнесу на два роки, зменшилася з 37,4% до 31,4%. Це пов'язано зі зменшенням впливу зовнішніх факторів; оптимістичні плани щодо виробництва. Скоротилася частка підприємців, які не очікують змін у виробництві, за рахунок зростання кількості тих, хто планує його розширювати. Це позитивний сигнал для економіки;

Скоротилася частка підприємців, які не очікують змін у виробництві, за рахунок зростання кількості тих, хто планує його розширювати. Це позитивний сигнал для економіки; сповільнення інфляції. Бізнес помітив уповільнення зростання цін. Кількість підприємств, що очікують зростання цін на сировину, зменшилася з 42,8% до 38,9%, а деякі навіть прогнозують їхнє зниження;

Бізнес помітив уповільнення зростання цін. Кількість підприємств, що очікують зростання цін на сировину, зменшилася з 42,8% до 38,9%, а деякі навіть прогнозують їхнє зниження; проблеми з електроенергією втратили актуальність. Лише 6% бізнесу вважають це суттєвою перешкодою.

Основні виклики:

скорочення портфеля замовлень. Середня тривалість портфеля нових замовлень зменшилася до 4,5 місяця, що може свідчити про нестійкість ринку;

Середня тривалість портфеля нових замовлень зменшилася до 4,5 місяця, що може свідчити про нестійкість ринку; песимізм щодо експорту. Очікування експортерів погіршилися: частка тих, хто прогнозує зростання експорту, незначно скоротилася, а тих, хто очікує скорочення, – зросла. Також серед експортерів найвищий рівень невизначеності;

Очікування експортерів погіршилися: частка тих, хто прогнозує зростання експорту, незначно скоротилася, а тих, хто очікує скорочення, – зросла. Також серед експортерів найвищий рівень невизначеності; зростання ризиків та кадрових проблем. Загроза безпеки знову стала головним викликом для 57% підприємств, зрівнявшись із нестачею робочої сили. На ринку праці бізнес займає вичікувальну позицію, не плануючи кадрової експансії;

Загроза безпеки знову стала головним викликом для 57% підприємств, зрівнявшись із нестачею робочої сили. На ринку праці бізнес займає вичікувальну позицію, не плануючи кадрової експансії; труднощі з пошуком працівників. Індекс труднощів знайти кваліфікованих працівників зменшився, але для некваліфікованих – навпаки, зріс.

Ці дані отримано в результаті 39-го щомісячного опитування, проведеного ІЕД. Дослідження охопило 478 промислових підприємств з 16 по 31 липня.

Нагадаємо, у липні 2025 року бізнес стримано оцінив свою поточну ділову активність. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує НБУ, становив 48,3 пункти, що нижче за червневий показник у 50,0, однак вищий за рівень липня 2024 року — 44,4.