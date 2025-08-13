В июле Индекс возобновления деловой активности снова ухудшился: тенденции и основные вызовы

В июле Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) ухудшился второй месяц подряд, опустившись с 0,09 до 0,05. Долгосрочная неопределенность снизилась – в прошлом месяце только 31,4% предпринимателей не смогли спрогнозировать состояние бизнеса через два года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

"По экспорту ожидания на ближайшие три месяца незначительно ухудшились. 44,2% считают, что их экспорт будет расти (против 45,1% в июне). Еще 5,8% говорят, что он будет сокращаться (против 3% в июне). Также среди экспортеров присутствует наибольшая доля тех, кто не смог дать ответ на вопрос "что с ними будет" - почти 20%" – отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Тенденции и вызовы

Ключевые тенденции :

возросла доля предприятий, работающих на полную мощность. В июле 63% компаний работали на полную или почти полную мощность, в то время как год назад этот показатель составлял 45%;

В июле 63% компаний работали на полную или почти полную мощность, в то время как год назад этот показатель составлял 45%; снизился уровень неопределенности. Бизнес стал более уверенным в будущем. Доля тех, кто не смог спрогнозировать состояние бизнеса на два года, снизилась с 37,4% до 31,4%. Это связано с уменьшением влияния внешних факторов;

Бизнес стал более уверенным в будущем. Доля тех, кто не смог спрогнозировать состояние бизнеса на два года, снизилась с 37,4% до 31,4%. Это связано с уменьшением влияния внешних факторов; оптимистические планы производства. Сократилась доля предпринимателей, не ожидающих изменений в производстве, за счет роста количества планирующих его расширять. Это положительный сигнал для экономики;

Сократилась доля предпринимателей, не ожидающих изменений в производстве, за счет роста количества планирующих его расширять. Это положительный сигнал для экономики; замедление инфляции. Бизнес подметил замедление роста цен. Число предприятий, ожидающих роста цен на сырье, уменьшилось с 42,8% до 38,9%, а некоторые даже прогнозируют их снижение;

Бизнес подметил замедление роста цен. Число предприятий, ожидающих роста цен на сырье, уменьшилось с 42,8% до 38,9%, а некоторые даже прогнозируют их снижение; проблемы с электроэнергией утратили актуальность. Лишь 6% бизнеса считают это существенным препятствием.

Основные вызовы:

сокращение портфеля заказов. Средняя продолжительность портфеля новых заказов уменьшилась до 4,5 месяца, что может свидетельствовать о неустойчивости рынка;

Средняя продолжительность портфеля новых заказов уменьшилась до 4,5 месяца, что может свидетельствовать о неустойчивости рынка; пессимизм по экспорту. Ожидания экспортеров ухудшились: доля прогнозирующих рост экспорта незначительно сократилась, а ожидающих сокращения – возросла. Также среди экспортеров самый высокий уровень неопределенности;

Ожидания экспортеров ухудшились: доля прогнозирующих рост экспорта незначительно сократилась, а ожидающих сокращения – возросла. Также среди экспортеров самый высокий уровень неопределенности; рост рисков и кадровых заморочек. Угроза безопасности снова стала главным вызовом для 57% предприятий, сравнявшись с нехваткой рабочей силы. На рынке труда бизнес занимает выжидательную позицию, не планируя кадровой экспансии;

Угроза безопасности снова стала главным вызовом для 57% предприятий, сравнявшись с нехваткой рабочей силы. На рынке труда бизнес занимает выжидательную позицию, не планируя кадровой экспансии; трудности с поиском работников. Индекс затруднений найти квалифицированных работников уменьшился, но для неквалифицированных – наоборот, возрос.

Эти данные получены в результате 39-го ежемесячного опроса, проведенного ИЭД. Исследование охватило 478 промышленных предприятий с 16 по 31 июля.

Напомним, в июле 2025 года бизнес сдержанно оценил свою текущую деловую активность. Рассчитываемый НБУ индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 48,3 пункта, что ниже июньского показателя в 50,0, однако выше уровня июля 2024 года — 44,4.