Почти 90 тыс. украинцев вернули 532,5 млн грн налоговой скидки: как это работает

В течение января — августа 2025 года правом на налоговую скидку воспользовались 89,8 тыс. человек. До возвращения из бюджета задекларировано 532,5 млн грн налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 98 млн грн больше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

По данным ведомства, чаще всего украинцы декларировали расходы на:

оплату обучения,

страхование,

пенсионные взносы,

уплату процентов по ипотеке.

Как воспользоваться налоговой скидкой: список документов

В ГНС обращают внимание, что для того чтобы воспользоваться правом на налоговую скидку, необходимо до 31 декабря 2025 года подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в контролирующий орган, в котором состоите на учете.

К декларации прилагаются подтверждающие документы:

копии квитанций, чеков, платежных поручений,

копии договоров о предоставлении услуг,

документы о степени родства,

паспорт.

Подать декларацию можно одним из следующих способов:

лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета; отправить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения; через электронный кабинет плательщика.

В Украине уже давно действует налоговая скидка: почему ею пользуются единицы

В Украине уже давно действует механизм, позволяющий каждому плательщику вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Сюда можно отнести расходы на обучение, аренду жилья для ВПЛ, страхование, ипотеку или лечение.

Налоговая скидка предусмотрена статьей 166 Налогового кодекса. Право на нее имеет каждый налогоплательщик, но пользуются им единицы.

Чтобы получить скидку, необходимо иметь официально подтвержденные расходы, в том числе чеки. Но кроме этого, конечно, иметь и белые доходы.

По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, налоговая скидка могла бы стать эффективным инструментом поддержки людей, но препятствует этому тенизация.

"То, что люди не пользуются скидкой - яркий пример того, как тень ворует наши деньги - и государства, и граждан. А мы этого не замечаем!", - подчеркнул нардеп.

Он обратил внимание налоговых органов на необходимость более активного проведения разъяснительной работы по механизму получения налоговой скидки.

Заметим, в течение января - июля 2025 плательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в бюджет 45,8 млрд грн единого налога. Это на 5,1 млрд грн (12,5%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.