Майже 90 тис. українців повернули 532,5 млн грн податкової знижки: як це працює

Протягом січня – серпня 2025 року правом на податкову знижку скористалися 89,8 тис. осіб. До повернення з бюджету задекларовано 532,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 98 млн грн більше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

За даними відомства, найчастіше українці декларували витрати на:

оплату навчання,

страхування,

пенсійні внески,

сплату відсотків за іпотекою.

Як скористатися податковою знижкою: перелік документів

У ДПС звертають увагу, що для того, щоб скористатися правом на податкову знижку, необхідно до 31 грудня 2025 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуваєте на обліку.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

копії квитанцій, чеків, платіжних доручень,

копії договорів про надання послуг,

документи про ступінь споріднення,

паспорт.

Подати декларацію можна в один з таких способів:

Особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Через Електронний кабінет платника.

В Україні вже давно діє податкова знижка: чому нею користуються одиниці

В Україні вже давно діє механізм, що дозволяє кожному платнику повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Сюди можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування тощо.

Податкова знижка передбачена статтею 166 Податкового кодексу України. Право на неї має кожен платник податків, але користуються ним одиниці.

Щоб отримати знижку, потрібно мати офіційно підтверджені витрати, в тому числі чеки. Але крім цього, звичайно, мати і білі доходи.

На думку голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, податкова знижка могла б стати ефективним інструментом підтримки людей, але перешкоджає цьому тінізація.

"Те, що люди не користуються знижкою - є яскравим прикладом того, як тінь краде наші гроші - і держави, і громадян. А ми цього не помічаємо!", - наголосив нардеп.

Він звернув увагу податкових органів на необхідність активнішого проведення роз’яснювальної роботи щодо механізму отримання податкової знижки.

Зауважимо, протягом січня - липня 2025 року платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 45,8 млрд грн єдиного податку. Це на 5,1 млрд грн (12,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.