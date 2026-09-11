Почти каждый третий ФЛП в Украине работает в сфере торговли

По данным Единого государственного реестра, по состоянию на начало сентября 2026 года 659 тысяч ФЛП работают в сфере розничной торговли в Украине. В настоящее время почти каждый третий предприниматель работает в этой сфере. Больше всего предпринимателей торгуют в неспециализированных магазинах и рынках.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что 659 090 ФЛП работают сейчас в сфере ритейла. Количество предпринимателей в сфере розничной торговли за последние годы то росло, то сокращалось. В 2021, 2022 и 2025 полных годах предпринимателей закрывалось больше, чем открывалось. Наибольшее сокращение пришлось на 2022 год: тогда закрылось почти на 25 тысяч ФЛП больше, чем открылось.

В этом году ритейл снова вернулся к росту. На 8196 фопов больше открылось, чем закрылось за 8 месяцев 2026 года.

Не только магазины

Больше всего предпринимателей занимаются торговлей в неспециализированных магазинах – 208 тысяч, или 32%. Еще 159,9 тысяч (24%) торгуют на рынках и из лотков, а 107,4 тысяч (16%) — вне магазинов, в частности, через интернет.

Еще 82,8 тысячи ФЛП торгуют разными товарами в специализированных магазинах, а 47,6 тысячи — продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных торговых точках.

А где больше таких предпринимателей?

Днепропетровщина лидирует по количеству ФЛП в розничной торговле - 46,4 тысячи. Далее следуют Одесщина – 44,5 тысячи, Киев – 43,9 тысячи, Львовщина – 40,7 тысячи и Харьковщина – 40,6 тысячи.

Напомним, более 141,4 тысяч новых ФЛП открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года. Закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.