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Майже кожен третій ФОП в Україні працює у сфері торгівлі

податки
ФОПи в Україні масово щось продають / Shutterstock

За даними Єдиного державного реєстру, станом на початок вересня 2026 року 659 тисяч ФОПів працюють у сфері роздрібної торгівлі в Україні. Наразі майже кожен третій підприємець працює у цій сфері. Найбільше підприємців торгують у неспеціалізованих магазинах та на ринках. 

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що 659 090 ФОПів працюють наразі у сфері ритейлу. Кількість підприємців у сфері роздрібної торгівлі протягом останніх років то зростала, то скорочувалася. У 2021, 2022 та 2025 повних роках підприємців закривалося більше, ніж відкривалося. Найбільше скорочення припало на 2022 рік: тоді закрилося майже на 25 тисяч ФОПів більше, ніж відкрилося.

Цьогоріч ритейл знову повернувся до зростання. На 8 196 фопів більше відкрилось, ніж закрилося за 8 місяців 2026 року.

Фото 2 — Майже кожен третій ФОП в Україні працює у сфері торгівлі

Не лише магазини

Найбільше підприємців займаються торгівлею у неспеціалізованих магазинах — 208 тисяч, або 32%. Ще 159,9 тисячі (24%) торгують на ринках та з лотків, а 107,4 тисячі (16%) — поза магазинами, зокрема, через інтернет.

Ще 82,8 тисячі ФОПів торгують різними товарами у спеціалізованих магазинах, а 47,6 тисячі — продуктами, напоями та тютюновими виробами у спеціалізованих торгових точках.

Фото 3 — Майже кожен третій ФОП в Україні працює у сфері торгівлі

А де найбільше таких підприємців?

Дніпропетровщина лідирує за кількістю ФОПів у роздрібній торгівлі — 46,4 тисячі. Далі йдуть Одещина — 44,5 тисячі, Київ — 43,9 тисячі, Львівщина — 40,7 тисячі та Харківщина — 40,6 тисячі.

Фото 4 — Майже кожен третій ФОП в Україні працює у сфері торгівлі

Нагадаємо, понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Світлана Манько

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