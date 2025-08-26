Запланована подія 2

Почти половина украинских вузов игнорируют кибербезопасность — доноры спасают рынок

кибербезопасность, Марина Евдокименко, вузы
Только 10% вузов имеют достаточное количество специалистов. Фото: Freepik

Образовательный рынок кибербезопасности в Украине в основном развивается благодаря международным проектам и донорам. В то же время почти половина украинских учебных заведений не планируют вкладывать время и средства в развитие этого направления.

Об этом, как пишет Delo.ua, рассказала на AI Cyber Forum Марина Евдокименко президент Women4Cyber Ukraine, CBDO в Scientific Cyber Security Association of Ukraine.

Евдокименко отметила, что в рамках финансируемого USAID проекта она вместе с командой повышала квалификацию преподавателей и внедряли европейские практики. Впрочем, по ее словам, ситуация остается непростой. Основные вызовы  нехватка современных преподавателей, устаревшие курсы, недостаток практики у студентов.

"Недавнее исследование среди университетов показало: более 45% заведений не имеют и даже не планируют внедрять курсы по искусственному интеллекту в кибербезопасности; более 60% преподавателей признают потребность в повышении квалификации; только 10% вузов имеют достаточное количество специалистов",  отметила Марина Евдокименко.

Также она добавляет, что выпускники получают в большинстве своем теоретическую базу, тогда как рынок ожидает практических навыков: работы с полигонами, симуляторами, AI-решениями. Это, по ее словам, вызывает серьезный разрыв между потребностями рынка и возможностями университетов.

Напомним, эксперт рассказал, как обезопасить себя от утечки личных данных.

Автор:
Алик Сахно