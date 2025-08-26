Запланована подія 2

Майже половина українських вишів ігнорують кібербезпеку — донори рятують ринок

Лише 10% вишів мають достатню кількість фахівців. Фото: Freepik

Освітній ринок кібербезпеки в Україні здебільшого розвивається завдяки міжнародним проєктам і донорам. Водночас майже половина українських закладів освіти не планують вкладати час і кошти в розвиток цього напрямку.

Про це, як пише Delo.ua, розповіла на AI Cyber Forum Марина Євдокименко — президентка Women4Cyber Ukraine, CBDO в Scientific Cyber Security Association of Ukraine.

Євдокименко зазначила, що в межах проєкту, який фінансувався USAID, вона разом з командою підвищувала кваліфікацію викладачів та впроваджували європейські практики. Втім, за її словами, ситуація залишається непростою. Основні виклики — брак сучасних викладачів, застарілі курси, нестача практики у студентів.

"Нещодавнє дослідження серед університетів показало: понад 45% закладів не мають і навіть не планують впроваджувати курси зі штучного інтелекту в кібербезпеці; понад 60% викладачів визнають потребу у підвищенні кваліфікації; лише 10% вишів мають достатню кількість фахівців", — зазначила Марина Євдокименко.

Також вона додає, що випускники отримують здебільшого теоретичну базу, тоді як ринок очікує практичних навичок: роботи з полігонами, симуляторами, AI-рішеннями. Це, за її словами, викликає серйозний розрив між потребами ринку і можливостями університетів. 

Нагадаємо, експерт розповів, як убезпечити себе від витоку особистих даних.

Автор:
Алік Сахно