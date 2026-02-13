Запланована подія 2

Читати українською

Подарки на День святого Валентина подорожали: средний чек почти $200

55% американцев планируют отмечать День святого Валентина / Depositphotos

Средние расходы на подарки ко Дню святого Валентина в США составят $199,78 на человека — самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в ежегодном исследовании Национальной федерации ритейлеров (NRF) и Prosper Insights & Analytics.

Потратят $29,1 млрд

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, когда средний бюджет составил $188,81, расходы американцев выросли более чем на $10. Предыдущий рекорд - $196,31 - был зафиксирован в 2020 году.

Аналитики отмечают, что рост среднего чека в США свидетельствует о расширении праздничных бюджетов, несмотря на экономическую неопределенность. Общие расходы в США на праздник всех влюбленных также установят рекорд — $29,1 млрд против $27,5 млрд годом ранее.

По данным исследования, 55% американцев планируют отмечать День святого Валентина. Большинство из них будут покупать подарки не только партнерам.

83% празднующих приобретут подарок второй половинке — на это суммарно потратят $14,5 млрд. Еще 58% планируют купить подарки членам семьи — детям, родителям или братьям и сестрам. Ожидаемый объем затрат в этой категории составляет $4,5 млрд.

Кроме того, 33% респондентов приобретут подарки друзьям ($2,4 млрд), 27% – одноклассникам и учителям своих детей ($2,2 млрд), а 21% – коллегам по работе ($1,7 млрд).

Отдельный тренд – затраты на домашних любимцев. 35% опрошенных американцев планируют купить подарок своим животным. Общая сумма расходов в этой категории составит $2,1 млрд против $1,7 млрд в прошлом году.

Что будут покупать

Самым популярным подарком в США остаются сладости – их планируют приобрести 56% потребителей. Также среди лидеров – цветы и открытки (по 41%), праздничный ужин или выход в ресторан (39%) и ювелирные украшения (25%).

В то же время больше средств традиционно тратят именно на ювелирные изделия — $7 млрд. Далее по объему расходов — праздничные выходы ($6,3 млрд), одежда ($3,5 млрд) и цветы ($3,1 млрд).

Самым популярным местом покупок остается онлайн – 38% американцев выбирают интернет-магазины. Далее следуют универмаги (35%), дискаунтеры (30%) и специализированные магазины (21%).

Аналитики резюмируют, что рекордный средний чек демонстрирует, что потребители все больше тратят на эмоциональные покупки и символические жесты, а ритейл получает один из самых сильных сезонных импульсов в начале года.

Заметим, что Трамп отменил пошлины более чем на 200 пищевых продуктов, так как американцы обеспокоены высокими ценами на продукты.

Автор:
Светлана Манько