Подарунки на День святого Валентина подорожчали: середній чек — майже $200

подарунок
55% американців планують відзначати День святого Валентина / Depositphotos

Середні витрати на подарунки до Дня святого Валентина у США сягнуть $199,78 на людину — це найвищий показник за всю історію спостережень. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у щорічному дослідженні Національної федерації ритейлерів (NRF) та Prosper Insights & Analytics.

Витратять $29,1 млрд

Зазначається, що порівняно з минулим роком, коли середній бюджет складав $188,81, витрати американців зросли більш ніж на $10. Попередній рекорд — $196,31 — було зафіксовано у 2020 році. 

Аналітики зауважують, що зростання середнього чека у США свідчить про розширення святкових бюджетів, попри економічну невизначеність. Загальні витрати у США на свято всіх закоханих також встановлять рекорд — $29,1 млрд проти $27,5 млрд роком раніше.

За даними дослідження, 55% американців планують відзначати День святого Валентина. Більшість із них купуватимуть подарунки не лише для партнерів.

83% тих, хто святкує, придбають подарунок другій половинці — на це сумарно витратять $14,5 млрд. Ще 58% планують купити подарунки членам родини — дітям, батькам чи братам і сестрам. Очікуваний обсяг витрат у цій категорії становить $4,5 млрд.

Крім того, 33% респондентів придбають подарунки друзям ($2,4 млрд), 27% — однокласникам і вчителям своїх дітей ($2,2 млрд), а 21% — колегам по роботі ($1,7 млрд).

Окремий тренд — витрати на домашніх улюбленців. Рекордні 35% опитаних американців планують купити подарунок своїм тваринам. Загальна сума витрат у цій категорії сягне $2,1 млрд проти $1,7 млрд торік.

Що купуватимуть

Найпопулярнішим подарунком у США залишаються солодощі — їх планують придбати 56% споживачів. Також серед лідерів — квіти та листівки (по 41%), святкова вечеря або вихід у ресторан (39%) і ювелірні прикраси (25%).

Водночас найбільше коштів традиційно витрачають саме на ювелірні вироби — $7 млрд. Далі за обсягом витрат — святкові виходи ($6,3 млрд), одяг ($3,5 млрд) та квіти ($3,1 млрд).

Найпопулярнішим місцем покупок залишається онлайн — 38% американців обирають інтернет-магазини. Далі йдуть універмаги (35%), дискаунтери (30%) та спеціалізовані магазини (21%).

Аналітики резюмують, що рекордний середній чек демонструє, що споживачі дедалі більше витрачають на емоційні покупки та символічні жести, а ритейл отримує один із найсильніших сезонних імпульсів на початку року.

Зауважимо, що Трамп скасував мита на понад 200 харчових продуктів, через те що американці занепокоєні високими цінами на продукти.

Автор:
Світлана Манько