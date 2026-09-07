Подержанные электрокары вытягивают рынок, а новые до сих пор проседают

В августе в Украине купили 9074 легковых электромобиля — на 7,8% больше, чем за сопоставимый период июля. Основную часть прироста обеспечил импорт машин с пробегом, однако общий рынок все еще оставался на 20,7% ниже прошлогоднего уровня.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Внутренние перепродажи остались самым большим сегментом - 4 957 электромобилей, или 54,6% августовского рынка. За месяц их количество выросло на 2,3%, а в годовом исчислении — на 38,2%.

Импортированных электромобилей с пробегом зарегистрировали 3613. Именно этот сегмент обеспечил около двух третей месячного прироста: количество таких машин увеличилось на 13,7%. В то же время, по сравнению с августом 2025 года их стало на 38,9% меньше.

Новых электромобилей зарегистрировали 504 — на 27,9% больше месяца, но на 74,1% меньше, чем годом ранее. Все они были импортированы, новых электромобилей украинского производства или переоборудования в августе не зафиксировали.

В общей сложности электрокары сформировали 9,3% соответствующих операций с легковыми автомобилями против 8,3% за сопоставимый период июля и 10,8% год назад.

Самой популярной маркой осталась Tesla – 2 342 авто, или 25,8% рынка. Далее следовали Nissan с 1227 машинами и Volkswagen с 745.

Среди отдельных моделей первое место вернул Nissan Leaf – 1 087 авто. За ним расположились Tesla Model 3 - 1044 и Tesla Model Y - 910. В пятерку также вошли Volkswagen e-Golf - 334 и Renault Zoe - 333.

Среди новых электромобилей лидировал BYD Sea Lion 06 со 102 регистрациями. Далее шли Zeekr 001-46, Zeekr 7X-44, MG4-36 и Toyota bZ4X-33.

Средний возраст электромобилей в августе составил 5,5 лет. На машины в возрасте до пяти лет пришлось 58,3% рынка, в то же время доля электрокаров в возрасте от 11 лет выросла до 13,2% по сравнению с 7,5% годом ранее.

Напомним, в июле рынок электромобилей вырос на 10,3% по сравнению с июнем. Тогда основным драйвером был импорт употребляемых электрокаров, который увеличился на 27,1%.