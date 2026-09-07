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Вживані електрокари витягують ринок, а нові досі просідають

Вживані електрокари витягують ринок
Вживані електрокари витягують ринок

У серпні в Україні купили 9 074 легкові електромобілі — на 7,8% більше, ніж за зіставний період липня. Основну частину приросту забезпечив імпорт машин із пробігом, однак загальний ринок усе ще залишався на 20,7% нижчим за торішній рівень.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі залишилися найбільшим сегментом — 4 957 електромобілів, або 54,6% серпневого ринку. За місяць їх кількість зросла на 2,3%, а в річному вимірі — на 38,2%.

Фото 2 — Вживані електрокари витягують ринок, а нові досі просідають

Імпортованих електромобілів із пробігом зареєстрували 3 613. Саме цей сегмент забезпечив близько двох третин місячного приросту: кількість таких машин збільшилася на 13,7%. Водночас порівняно із серпнем 2025 року їх стало на 38,9% менше.

Нових електромобілів зареєстрували 504 — на 27,9% більше за місяць, але на 74,1% менше, ніж роком раніше. Всі вони були імпортовані, нових електромобілів українського виробництва або переобладнання у серпні не зафіксували.

Загалом електрокари сформували 9,3% відповідних операцій із легковими автомобілями проти 8,3% за зіставний період липня та 10,8% рік тому.

Найпопулярнішою маркою залишилася Tesla — 2 342 авто, або 25,8% ринку. Далі йшли Nissan із 1 227 машинами та Volkswagen із 745.

Серед окремих моделей перше місце повернув Nissan Leaf — 1 087 авто. За ним розташувалися Tesla Model 3 — 1 044 та Tesla Model Y — 910. До п’ятірки також увійшли Volkswagen e-Golf — 334 та Renault Zoe — 333.

Серед нових електромобілів лідирував BYD Sea Lion 06 зі 102 реєстраціями. Далі йшли Zeekr 001 — 46, Zeekr 7X — 44, MG4 — 36 та Toyota bZ4X — 33.

Середній вік електромобілів у серпні становив 5,5 року. На машини віком до п’яти років припало 58,3% ринку, водночас частка електрокарів віком від 11 років зросла до 13,2% проти 7,5% роком раніше.

Нагадаємо, у липні ринок електромобілів зріс на 10,3% порівняно з червнем. Тоді основним драйвером також був імпорт вживаних електрокарів, який збільшився на 27,1%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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