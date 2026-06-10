Полицейским установят минимальную зарплату от 33 тыс. грн: закон принят

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, предусматривающий осовременивание системы денежного довольствия полицейских и работников ГСЧС. Документ устанавливает новые подходы к формированию выплат, в частности, минимальный уровень денежного обеспечения на уровне не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2026 году составляет 33 280 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Система зарплат для полиции и ГСЧС

По закону уровень денежного обеспечения должен гарантировать надлежащие материальные условия для выполнения служебных обязанностей, учитывать интенсивность и опасность работы, а также способствовать привлечению и содержанию квалифицированных кадров.

В структуру денежного довольствия будут входить должностной оклад, оклад по специальному званию, надбавка за выслугу лет, премии и другие выплаты, предусмотренные правительством.

Кроме того, для работников ГСЧС и полицейских, за исключением курсантов и слушателей профильных учебных заведений, устанавливается гарантированный минимальный уровень денежного довольствия - не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, определенных на 1 января соответствующего года.

Учитывая размер прожиточного минимума, установленный на 2026 год, минимальное денежное довольствие для этих категорий работников будет составлять 33 280 грн.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующая система денежного довольствия полицейских долгое время оставалась фактически неизменной. Основу выплат составляют должностные оклады, утвержденные постановлением Кабинета Министров еще в 2015 году, которые с тех пор не пересматривались.

Авторы документа подчеркивают, что закон "О Национальной полиции" до сих пор не содержал минимальных гарантий уровня денежного обеспечения правоохранителей. Это в свою очередь приводило к низкому уровню оплаты труда и оттоку квалифицированных кадров из системы.

Новый закон предусматривает, что денежное довольствие полицейских будет подлежать обязательной индексации в соответствии с законодательством. Также определен порядок выплат для правоохранителей, которые находятся в командировке в другие органы или временно проходят службу за границей. Условия их обеспечения будут устанавливаться Кабинетом Министров.

Отдельное внимание документ уделяет социальным гарантиям для попавших в плен полицейских, ставших заложниками, были интернированы или пропали без вести при особых обстоятельствах. За такими работниками будет сохраняться право на денежное довольствие, а выплаты будут получать члены их семей до момента увольнения, установления местопребывания или принятия соответствующего юридического решения. При проведении индексации размер таких выплат также будет пересматриваться.

В то же время, предусмотренные гарантии не будут распространяться на полицейских, добровольно сдавшихся в плен или самовольно покинувших место несения службы.

Ожидается, что принятие закона позволит установить более справедливый и современный уровень денежного довольствия правоохранителей, повысить престиж службы в полиции, усилить мотивацию личного состава и будет способствовать привлечению и содержанию профессиональных кадров.

Напомним, Госстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами. По данным статистического ведомства, средняя заработная плата в Украине в апреле составила 30515 гривен, продемонстрировав незначительный рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Высокие доходы традиционно фиксируют в столичном регионе и в сферах, связанных с цифровыми технологиями и оборонным сектором.