Поліцейським встановлять мінімальну зарплату від 33 тис. грн: закон ухвалено

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який передбачає осучаснення системи грошового забезпечення поліцейських та працівників ДСНС. Документ встановлює нові підходи до формування виплат, зокрема мінімальний рівень грошового забезпечення на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у 2026 році становить 33 280 грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Система зарплат для поліції та ДСНС

Згідно із законом, рівень грошового забезпечення має гарантувати належні матеріальні умови для виконання службових обов’язків, враховувати інтенсивність і небезпечність роботи, а також сприяти залученню та утриманню кваліфікованих кадрів.

До структури грошового забезпечення входитимуть посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, премії та інші виплати, передбачені урядом.

Крім того, для працівників ДСНС та поліцейських, за винятком курсантів і слухачів профільних навчальних закладів, встановлюється гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення - не менше десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року.

Враховуючи розмір прожиткового мінімуму, встановлений на 2026 рік, мінімальне грошове забезпечення для цих категорій працівників становитиме 33 280 грн.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, чинна система грошового забезпечення поліцейських тривалий час залишалася фактично незмінною. Основу виплат становлять посадові оклади, затверджені постановою Кабінету Міністрів ще у 2015 році, які відтоді не переглядалися.

Автори документа наголошують, що закон "Про Національну поліцію" досі не містив мінімальних гарантій щодо рівня грошового забезпечення правоохоронців. Це, своєю чергою, призводило до низького рівня оплати праці та відтоку кваліфікованих кадрів із системи.

Новий закон передбачає, що грошове забезпечення поліцейських підлягатиме обов’язковій індексації відповідно до законодавства. Також визначено порядок виплат для правоохоронців, які перебувають у відрядженні до інших органів або тимчасово проходять службу за кордоном. Умови їхнього забезпечення встановлюватиме Кабінет Міністрів.

Окрему увагу документ приділяє соціальним гарантіям для поліцейських, які потрапили в полон, стали заручниками, були інтерновані або зникли безвісти за особливих обставин. За такими працівниками зберігатиметься право на грошове забезпечення, а виплати отримуватимуть члени їхніх сімей до моменту звільнення, встановлення місцеперебування або ухвалення відповідного юридичного рішення. У разі проведення індексації розмір таких виплат також переглядатиметься.

Водночас передбачені гарантії не поширюватимуться на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце несення служби.

Очікується, що ухвалення закону дозволить встановити більш справедливий і сучасний рівень грошового забезпечення правоохоронців, підвищити престиж служби в поліції, посилити мотивацію особового складу та сприятиме залученню й утриманню професійних кадрів.

Нагадаємо, Держстат назвав регіони з найвищими та найнижчими зарплатами. За даними статистичного відомства, середня заробітна плата в Україні у квітні становила 30 515 гривень, продемонструвавши незначне зростання на 0,5% порівняно з попереднім місяцем. Найвищі доходи традиційно фіксують у столичному регіоні та у сферах, пов'язаних із цифровими технологіями та оборонним сектором.