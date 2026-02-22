Запланована подія 2

Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине

Польша продолжает поддерживать работу терминалов Starlink в Украине, обеспечивая бесперебойный интернет для больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и прифронтовых регионов даже во время блекаутов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

За время полномасштабной войны Польша передала Украине более 29 000 терминалов и финансово обеспечивает их работу, что является важным вкладом в устойчивость страны.

Украинские власти выразили благодарность вице-премьеру и министру цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский и всему правительству Польши за постоянную поддержку, солидарность и готовность к сотрудничеству.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Это решение обеспечит непрерывную связь для прифронтовых общин и критической инфраструктуры тогда, когда она требуется больше всего.

Добавим, терминалы Starlink   от компании Илона Маска играют ключевую роль в обеспечении связи в Украине во время российской агрессии. Однако на фронте их используют не только украинцы, но и россияне. Хотя компания SpaceX Илона Маска   запретила использование в РФ Starlink,   появилось множество посредников, покупающих терминалы и отправляющих их в РФ.

Автор:
Татьяна Гойденко