Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні

Польща продовжує підтримку роботи терміналів Starlink в Україні, забезпечуючи безперебійний інтернет для лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та прифронтових регіонів навіть під час блекаутів.

За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 000 терміналів і фінансово забезпечує їхню роботу, що є важливим внеском у стійкість країни.

Українська влада висловила вдячність віцепрем’єру й міністру цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський та всьому уряду Польщі за постійну підтримку, солідарність і готовність до співпраці.

В кінці вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Це рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури тоді, коли він потрібен найбільше.

Додамо, термінали Starlink від компанії Ілона Маска відіграють ключову роль у забезпеченні зв'язку в Україні під час російської агресії. Проте, на фронті їх використовують не лише українці, а й росіяни. Хоча компанія SpaceX Ілона Маска заборонила використання в РФ Starlink, з'явилося безліч посередників, які купують термінали і відправляють їх в РФ.