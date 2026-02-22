Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,44

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні

Starlink
Польща передала Україні понад 29 000 терміналів / Мінцифри

Польща продовжує підтримку роботи терміналів Starlink в Україні, забезпечуючи безперебійний інтернет для лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та прифронтових регіонів навіть під час блекаутів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 000 терміналів і фінансово забезпечує їхню роботу, що є важливим внеском у стійкість країни.

Українська влада висловила вдячність віцепрем’єру й міністру цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський та всьому уряду Польщі за постійну підтримку, солідарність і готовність до співпраці.

В кінці вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Це рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури тоді, коли він потрібен найбільше.

Додамо, термінали Starlink від компанії Ілона Маска відіграють ключову роль у забезпеченні зв'язку в Україні під час російської агресії. Проте, на фронті їх використовують не лише українці, а й росіяни. Хоча компанія SpaceX Ілона Маска заборонила використання в РФ Starlink, з'явилося безліч посередників, які купують термінали і відправляють їх в РФ.

Автор:
Тетяна Гойденко