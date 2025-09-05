Попытка №2. Харьковскую "Энергосталь" снова продали – цена во время торгов выросла почти в 40 раз

В системе "Prozorro.Продажи" 5 сентября состоялся новый аукцион по приватизации харьковского государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" после срыва первого в августе. Стартовая цена лота составляла 5,24 млн грн без НДС, а во время торгов выросла до 209,11 млн грн, то есть почти в 40 раз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на протокол раскрытия торгов.

Какое имущество ушло с молотка?

Имущественный комплекс расположен в Харькове по адресу проспект Науки, 9. Общая площадь недвижимого имущества превышает 50 тыс. кв. м. Есть шесть земельных участков общей площадью 6,3 га, однако они не вошли в состав объекта приватизации.

По состоянию на 31.03.2025 просроченная кредиторская задолженность "Энергостали" составила 87,85 млн грн.

Кто победил в аукционе

В аукционе 5 сентября участвовали четыре компании. Окончательно победила частная фирма "Гамма-55", которая предложила на 100 гривен больше, чем ближайший конкурент - "СКТБ Корпорация "Укринмаш" - 209 110 100 против 209 110 000 грн.

Согласно информации YouControl, ЧФ "Гамма-55" почти 29 лет. Руководитель – Андрей Ясинский. Конечными бенефициарами являются Ануш и Нуне Даниеляне. Компания занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Предыдущие торги

Предыдущий онлайн-аукцион по продаже "Энергостали" прошел 12 августа 2025 года. Тогда предприятие продали по цене, которая в 57 раз превышала первоначальную ставку – 600 млн грн. Победителем торгов стало харьковское ООО "Сандерс Лофт", занимающееся оптовой торговлей фармацевтическими товарами, организующее конгрессы и торговые выставки, предоставляющее в аренду недвижимое имущество. Его конечным бенефициарным владельцем является Алик Хечоян.

Однако позже в пресс-службе Фонда госимущества сообщили изданию Kharkiv Today, что и победитель аукциона, и участвовавшая в нем компания ООО "ДАС 2015" отказались подписать протокол о результате, поэтому фактически аукцион был сорван. На новый аукцион эти две компании не были допущены, как и предупреждал ФГИ.

Украинский научно-технический центр металлургической промышленности " Энергосталь " - это государственный институт , отвечающий за проектирование, инжиниринг и внедрение инноваций в металлургической отрасли, включая экологические и энергосберегающие технологии.