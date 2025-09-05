Спроба №2. Харківську "Енергосталь" знову продали – ціна під час торгів зросла майже в 40 разів

У системі "Prozorro.Продажі" 5 вересня відбувся новий аукціон з приватизації харківського державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" після зриву першого у серпні. Стартова ціна лоту становила 5,24 млн грн без ПДВ, а під час торгів зросла до 209,11 млн грн, тобто майже в 40 разів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на протокол розкриття торгів.

Яке майно пішло з молотка?

Майновий комплекс розташований у Харкові, за адресою проспект Науки, 9. Загальна площа нерухомого майна перевищує 50 тис. кв. м. Є шість земельних ділянок загальною площею 6,3 га, однак вони не увійшли до складу об’єкта приватизації.

Станом на 31.03.2025 прострочена кредиторська заборгованість "Енергосталі" становила 87,85 млн грн.

Хто переміг в аукціоні

В аукціоні 5 вересня брали участь чотири компанії. Остаточно перемогла приватна фірма "Гамма-55", яка запропонувала на 100 гривень більше, ніж найближчий конкурент — "СКТБ Корпорація "Укрінмаш" — 209 110 100 проти 209 110 000 грн.

Згідно з інформацією YouControl, ПФ "Гамма-55" майже 29 років. Керівник — Андрій Ясінський. Кінцевими бенефіціарами є Ануш І Нуне Данієляни. Компанія займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Попередні торги

Попередній онлайн-аукціон з продажу "Енергосталі" відбувся 12 серпня 2025 року. Тоді підприємство продали за ціною, що в 57 разів перевищувала початкову ставку — 600 млн грн. Переможцем торгів стало харківське ТОВ "Сандерс Лофт", яке займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами, організовує конгреси і торговельні виставки, надає в оренду нерухоме майно. Його кінцевим бенефіціарним власником є Алік Хечоян.

Однак пізніше в пресслужбі Фонду держмайна повідомили виданню Kharkiv Today, що і переможець аукціону, і компанія ТОВ "ДАС 2015", яка брала участь в ньому, відмовилися підписати протокол про результат, тому фактично аукціон було зірвано. На новий аукціон ці дві компанії не були допущені, як і попереджав ФДМУ.

Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" — це державний інститут, що відповідає за проєктування, інжиніринг та впровадження інновацій у металургійній галузі, включаючи екологічні та енергозберігаючі технології.