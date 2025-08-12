Харківську "Енергосталь" продали на аукціоні в 57 разів дорожче за стартову ціну: деталі

Сьогодні, 12 серпня, у у системі Prozorro.Продажі відбувся онлайн-аукціон з приватизації харківського державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь". Єдиний майновий клмплекс продали за ціною, що в 57,3 разів перевищує початкову ставку — 600 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-центр Фонду державного майна України.

Майновий комплекс розташований у Харкові, за адресою проспект Науки, 9. Загальна площа нерухомого майна понад 50 тис. кв. м. Наявні 6 земельних ділянок загальною площею 6,3 га, однак вони не входили до складу об’єкта приватизації.

Станом на 31.03.2025 прострочена кредиторська заборгованість "Енергосталі" склала 87,85 млн грн.

На торгах було продано:

68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі, мережі водопостачання, електропередач, газопровід);

50 тис. м² – загальна площа будівель та споруд;

10 транспортних засобів;

379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

На аукціоні за лот змагалося 7 учасників. Стартова ціна лоту — 10,47 млн грн. У результаті "Енергосталь" було продано за 600 млн грн.

Загальний економічний ефект може становити понад 720 млн грн, адже покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн.

Переможцем торгів стало харківське ТОВ "Сандерс Лофт", яке займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами; організовує конгреси і торговельні виставки; надає в оренду нерухоме майно. Його кінцевим бенефіціарним власником є Алік Хечоян.

