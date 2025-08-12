Харьковскую "Энергосталь" продали на аукционе в 57 раз дороже стартовой цены: детали

Сегодня, 12 августа, в системе Prozorro.Продажи состоялся онлайн-аукцион по приватизации харьковского государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь". Единый имущественный клмплекс продали по цене, которая в 57,3 раза превышает начальную ставку — 600 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Фонда государственного имущества Украины.

Имущественный комплекс расположен в Харькове, по адресу проспект Науки, 9. Общая площадь недвижимого имущества более 50 тыс. кв. м. Имеются 6 земельных участков общей площадью 6,3 га, однако они не входили в состав объекта приватизации.

По состоянию на 31.03.2025 просроченная кредиторская задолженность "Энергостали" составила 87,85 млн грн.

На торгах было продано:

68 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры (административные, производственные, складские здания, гаражи, сети водоснабжения, электропередач, газопровод);

50 тыс. м² – общая площадь зданий и сооружений;

10 транспортных средств;

379 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.п.).

На аукционе за лот соревновались 7 участников. Стартовая цена лота - 10,47 млн грн. В результате "Энергосталь" была продана за 600 млн грн.

Общий экономический эффект может составить более 720 млн. грн., ведь покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 120 млн. грн.

Победителем торгов стало харьковское ООО "Сандерс Лофт", которое занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами; организует конгрессы и торговые выставки; предоставляет в аренду недвижимое имущество. Его конечным бенефициарным владельцем является Алик Хечоян.

Напомним, "Институт титана" в Запорожье с долгами на 72 млн грн снова не продали. Торги не прошли из-за отсутствия желающих приобрести предприятие. Следующая дата проведения намечена на 20 августа.