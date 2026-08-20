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После ночной атаки РФ на Киев "Укрзализныця" изменила маршруты ряда поездов

Kyiv City Express
Некоторые рейсы "Укрзализныця" отменила / Укрзалізниця

После масштабной ночной атаки на Киев и область 20 августа "Укрзализныця" изменила маршрут ряда пригородных поездов, некоторые рейсы сегодня вообще не будут курсировать.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Из-за повреждения инфраструктуры в результате вражеской ночной атаки по Киеву и области вносим оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы", - говорится в сообщении.

Да, по измененному маршруту будут курсировать поезда:

  • №6903 и №6905 Нежин – Бобрик (вместо Нежин – Киев)
  • №6902 и №6906 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

Также изменят маршрут следования и региональные рейсы:

  • №893 Конотоп – Бобрик (вместо Конотоп – Киев)
  • №894 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

Кроме того, некоторые рейсы этих суток отменены рейсы:

  • №6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский
  • №6910 Киев-Волынский – Нежин.

Ночная атака на Киев – что известно

Россияне 20 августа атаковали столицу всеми видами ракет и дронами, в результате атаки уже   известно о 8 погибших и более трех десятках пострадавших.

В ГСЧС заявили, что попадание, разрушение и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

В Святошинском районе было попадание на территории одного из промышленных объектов и пожара на двух складах на площадях 500 и 1000 кв. По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 кв.

В Соломенском районе   в жилой 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах, здания медицинского учреждения и загорелись автомобили, гаражи и магазин.

Также в двух жилых домах и укрытии школы были заблокированы люди. По другому адресу в медицинском заведении выбиты окна.

В Дарницком районе было попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв.м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

Также в Броварском районе Киевской области погиб один человек, еще двое пострадали.

Автор:
Светлана Манько

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