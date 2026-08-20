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После ночной атаки РФ на Киев "Укрзализныця" изменила маршруты ряда поездов
После масштабной ночной атаки на Киев и область 20 августа "Укрзализныця" изменила маршрут ряда пригородных поездов, некоторые рейсы сегодня вообще не будут курсировать.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.
"Из-за повреждения инфраструктуры в результате вражеской ночной атаки по Киеву и области вносим оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы", - говорится в сообщении.
Да, по измененному маршруту будут курсировать поезда:
- №6903 и №6905 Нежин – Бобрик (вместо Нежин – Киев)
- №6902 и №6906 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).
Также изменят маршрут следования и региональные рейсы:
- №893 Конотоп – Бобрик (вместо Конотоп – Киев)
- №894 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).
Кроме того, некоторые рейсы этих суток отменены рейсы:
- №6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский
- №6910 Киев-Волынский – Нежин.
Ночная атака на Киев – что известно
Россияне 20 августа атаковали столицу всеми видами ракет и дронами, в результате атаки уже известно о 8 погибших и более трех десятках пострадавших.
В ГСЧС заявили, что попадание, разрушение и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.
В Святошинском районе было попадание на территории одного из промышленных объектов и пожара на двух складах на площадях 500 и 1000 кв. По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 кв.
В Соломенском районе в жилой 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах, здания медицинского учреждения и загорелись автомобили, гаражи и магазин.
Также в двух жилых домах и укрытии школы были заблокированы люди. По другому адресу в медицинском заведении выбиты окна.
В Дарницком районе было попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв.м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.
Также в Броварском районе Киевской области погиб один человек, еще двое пострадали.