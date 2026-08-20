Після нічної атаки РФ на Київ "Укрзалізниця" змінила маршрути низки поїздів

Після масштабної нічної атаки на Київ та область 20 серпня "Укрзалізниця" змінила маршрут низки приміських потягів, також деякі рейси сьогодні взагалі не будуть курсувати.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

"Через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області вносимо оперативні зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці", - йдеться у повідомленні.

Так, зміненим маршрутом будуть курсувати поїзди:

№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик (замість Ніжин – Київ)

№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Також змінять маршрут прямування і регіональні рейси:

№893 Конотоп – Бобрик (замість Конотоп – Київ)

№894 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Крім того, деякі рейси цієї доби скасовані рейси:

№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський

№6910 Київ-Волинський – Ніжин.

Нічна атака на Київ - що відомо

Росіяни 20 серпня атакували столицю всіма видами ракет та дронами, внаслідок атаки вже відомо про 8 загиблих та понад три десятки постраждалих.

У ДСНС заявили, що влучання, руйнування та пожежі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.

У Святошинському районі було влучання на території одного із промислових об’єктів та пожежі на двох складах на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м.

У Солом’янському районі у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та загорілися автомобілі, гаражі і магазин.

Також у двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна.

У Дарницькому районі було влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

Також у Броварському районі Київщини загинув один чоловік, ще двоє постраждали.