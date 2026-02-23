Последствия обстрелов: в Одесской области без электричества остаются 18 тысяч потребителей

В Одесской области без электроснабжения остаются около 18 тысяч абонентов. Энергетики продолжают ликвидацию последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру региона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Одесская область без света

"Сразу после атаки врага по подстанции "Таирово" в городе Одесса были отключены 156,6 тысячи потребителей, большинству удалось вернуть свет. По состоянию на данный момент без электроснабжения остаются около 18 тысяч абонентов", - подчеркнула она.

Электроснабжение через подстанцию "Темп" в Черноморске полностью восстановлено. Критическая инфраструктура региона работает в штатном режиме.

Для обеспечения стабильной работы систем задействовано 20 генераторов большой мощности, еще 40 находятся в резерве. Водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение обеспечиваются без перебоев.

В Одессе развернуто 290 пунктов несокрушимости и 21 пункт предоставления помощи ГСЧС. Энергетики и все ответственные службы продолжают работать непрерывно, чтобы поскорее полностью восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Фото: Правительственный портал.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.