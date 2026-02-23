Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Последствия обстрелов: в Одесской области без электричества остаются 18 тысяч потребителей

выключение света, отключение электроэнергии, лампочка
Какая ситуация с электроснабжением в Одессе / Shutterstock

В Одесской области без электроснабжения остаются около 18 тысяч абонентов. Энергетики продолжают ликвидацию последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру региона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Одесская область без света

"Сразу после атаки врага по подстанции "Таирово" в городе Одесса были отключены 156,6 тысячи потребителей, большинству удалось вернуть свет. По состоянию на данный момент без электроснабжения остаются около 18 тысяч абонентов", - подчеркнула она.

Электроснабжение через подстанцию "Темп" в Черноморске полностью восстановлено. Критическая инфраструктура региона работает в штатном режиме.

Для обеспечения стабильной работы систем задействовано 20 генераторов большой мощности, еще 40 находятся в резерве. Водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение обеспечиваются без перебоев.

В Одессе развернуто 290 пунктов несокрушимости и 21 пункт предоставления помощи ГСЧС. Энергетики и все ответственные службы продолжают работать непрерывно, чтобы поскорее полностью восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Фото 2 — Последствия обстрелов: в Одесской области без электричества остаются 18 тысяч потребителей
Фото: Правительственный портал.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Ольга Опенько