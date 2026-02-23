Наслідки обстрілів: в Одеській області без електрики залишаються 18 тисяч споживачів

В Одеській області без електропостачання залишаються близько 18 тисяч абонентів. Енергетики продовжують ліквідацію наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру регіону.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Одещина без світла

"Одразу після атаки ворога по підстанції "Таїрово" у місті Одеса були відключені 156,6 тисяч споживачів, більшості вдалося повернути світло. Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 18 тисяч абонентів", - наголосила вона.

Електропостачання через підстанцію "Темп" у Чорноморську повністю відновлено. Критична інфраструктура регіону працює у штатному режимі.

Для забезпечення стабільної роботи систем задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечуються без перебоїв.

В Одесі розгорнуто 290 пунктів незламності та 21 пункт надання допомоги ДСНС. Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати безперервно, щоб якомога швидше повністю відновити електропостачання для всіх споживачів.

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Фото: Урядовий портал.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

