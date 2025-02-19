Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Комитет постоянных представителей стран ЕС на уровне послов 19 февраля поддержал 16 пакет санкций против России в связи с ее агрессией против Украины.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, ожидается, что формальное утверждение 16-го пакета санкций ЕС против России состоится в следующий понедельник, 24 февраля, в ходе запланированного в Брюсселе Совета министров ЕС по иностранным делам.

Подробностей о содержимом пакета ограничений пока нет.

Как заметил глава Офиса президента Андрей Ермак, санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше.

"Новости о том, что будет 16-й пакет санкций против РФ – это хорошо. Знаю, что ряд наших предложений учтены. Нужно готовить 17-й. Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями России", – подчеркнул он.

ЕС планирует запрет импорта российского алюминия и отключение от SWIFT

Ранее издание Вloomberg писало, что 16-й пакет санкций против России будет включать в себя поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Также предлагается отключение новых банков от SWIFT и санкции против более 70 судов, транспортирующих российскую нефть.

Также ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти в странах блока, что усложнит ее дальнейший реэкспорт и ограничит использование российских портов и аэропортов, применяемых для транспортировки военной техники.

В новом пакете планируется расширить запрет на использование российских самолетов и авиакомпаний в Европе, ограничить доступ к программному и аппаратному обеспечению, которое может быть использовано в производстве российского оружия, ввести санкции против десятков компаний в Китае, Турции и других странах, поставляющих России западные технологии.

ЕС также предлагает ввести пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси, еще не попавшей под санкции, ограничить поставки определенных видов азотных удобрений, которые до сих пор свободно импортировались в ЕС.

Напомним, 27 января Совет министров Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев.