ЕС планирует запрет импорта российского алюминия и отключение от SWIFT: Вloomberg обнародовал детали 16 пакета

Европейский Союз готовит 16-й пакет санкций против России, включающий поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Также предлагается отключение новых банков от SWIFT и санкции против более 70 судов, транспортирующих российскую нефть.

Об этом пишет Вloomberg.

Что предполагает новый пакет санкций

Ограничение импорта российского алюминия

Европейский Союз предлагает постепенный отказ от российского алюминия. В течение первого года страны-члены смогут импортировать до 275 тысяч. тонн этого металла по системе квот. После этого ЕС планирует ввести полный запрет. Контроль за импортом будут осуществляться правительствами стран-членов совместно с Еврокомиссией.

По данным ООН Comtrade, ЕС импортировал около 320 тысяч. тонн необработанного алюминия из России за первые 11 месяцев 2024 года, что составляет 6% от общего импорта этого металла.

Производители Европы постепенно ищут альтернативных поставщиков, однако некоторые страны-члены ранее выступали против полного запрета из-за возможных трудностей с импортозамещением.

Санкции против российских банков

ЕС планирует отключить еще несколько банков от международной системы SWIFT. Кроме того, будут введены ограничения против банков за пределами РФ, которые используют российскую альтернативу SWIFT – SPFS.

Под санкции также попадут три контролируемых Россией банка, работающих за границей.

Санкции против "теневого флота"

Более 70 судов, транспортирующих российскую нефть, могут быть включены в санкционный список. Это касается танкеров, участвующих в схемах обхода санкций и скрывающих происхождение нефти. США и Великобритания уже ввели подобные ограничения, что заставило Россию изменять маршруты поставок.

Расширенные санкции против российской нефти

ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти в странах блока, что усложнит ее дальнейший реэкспорт и ограничит использование российских портов и аэропортов, применяемых для транспортировки военной техники.

Санкции против авиации и военных технологий

В новом пакете планируется расширить запрет на использование российских самолетов и авиакомпаний в Европе, ограничить доступ к программному и аппаратному обеспечению, которое может быть использовано в производстве российского оружия, ввести санкции против десятков компаний в Китае, Турции и других странах, поставляющих России западные технологии. .

Дополнительные ограничения российского агросектора

ЕС также предлагает ввести пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси, еще не попавшей под санкции, ограничить поставки определенных видов азотных удобрений, которые до сих пор свободно импортировались в ЕС.

Чтобы новый пакет санкций вступил в силу, он должен получить единодушную поддержку всех стран-членов. Однако Венгрия традиционно выступает против более жестких мер в отношении России.

На этой неделе ЕС уже столкнулся с трудностями при обновлении действующих санкций против РФ: Будапешт несколько дней блокировал продление ограничений, прежде чем в конце концов снять вето.

Напомним, 27 января Совет министров Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Действие предыдущих ограничений должно завершиться 31 января, но теперь они будут действовать до середины 2025 года.