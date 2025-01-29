ЄС планує заборону імпорту російського алюмінію і відключення від SWIFT: Вloomberg оприлюднив деталі 16-то пакету

Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти Росії, який включатиме поетапну заборону на імпорт російського алюмінію. Також пропонується відключення нових банків від SWIFT та санкції проти понад 70 суден, які транспортують російську нафту.

Про це пише Вloomberg.

Що передбачає новий пакет санкцій

Обмеження імпорту російського алюмінію

Європейський Союз пропонує поступову відмову від російського алюмінію. Протягом першого року країни-члени зможуть імпортувати до 275 тис. тонн цього металу за системою квот. Після цього ЄС планує запровадити повну заборону. Контроль за імпортом здійснюватимуть уряди країн-членів спільно з Єврокомісією.

За даними ООН Comtrade, ЄС імпортував близько 320 тис. тонн необробленого алюмінію з Росії у перші 11 місяців 2024 року, що становить 6% від загального імпорту цього металу.

Виробники Європи поступово шукають альтернативних постачальників, проте деякі країни-члени раніше виступали проти повної заборони через можливі труднощі з імпортозаміщенням.

Санкції проти російських банків

ЄС планує відключити ще кілька російських банків від міжнародної системи SWIFT. Крім того будуть запроваджені обмеження проти банків за межами РФ, які використовують російську альтернативу SWIFT – SPFS.

Під санкції також потраплять три контрольовані Росією банки, що працюють за кордоном.

Санкції проти "тіньового флоту"

Понад 70 суден, які транспортують російську нафту, можуть бути включені до санкційного списку. Це стосується танкерів, які беруть участь у схемах обходу санкцій та приховують походження нафти. США та Велика Британія вже запровадили подібні обмеження, що змусило Росію змінювати маршрути постачання.

Розширені санкції проти російської нафти

ЄС пропонує заборонити тимчасове зберігання російської нафти в країнах блоку, що ускладнить її подальший реекспорт та обмежити використання російських портів і аеропортів, які застосовуються для транспортування військової техніки.

Санкції проти авіації та військових технологій

У новому пакеті планується розширити заборону на використання російських літаків та авіакомпаній у Європі, обмежити доступ до програмного та апаратного забезпечення, яке може бути використане у виробництві російської зброї, запровадити санкції проти десятків компаній у Китаї, Туреччині та інших країнах, які постачають Росії західні технології.

Додаткові обмеження російського агросектору

ЄС також пропонує запровадити мита на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі, яка ще не потрапила під санкції, обмежити постачання певних видів азотних добрив, які досі вільно імпортувалися в ЄС.

Щоб новий пакет санкцій набув чинності, він має отримати одностайну підтримку всіх країн-членів. Однак Угорщина традиційно виступає проти жорсткіших заходів щодо Росії.

Цього тижня ЄС вже зіткнувся з труднощами під час оновлення чинних санкцій проти РФ: Будапешт кілька днів блокував продовження обмежень, перш ніж зрештою зняти вето.

Нагадаємо, 27 січня Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. Дія попередніх обмежень мала завершитися 31 січня, але тепер вони будуть чинними до середини 2025 року.