ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины на 6 миллиардов евро — СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи стоимостью не менее 6 миллиардов евро. По словам европейских дипломатов, этот пакет будет включать в себя артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и другое военное оборудование.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на троих анонимных дипломатов ЕС.

Ожидается, что решение будет официально представлено накануне визита еврокомиссаров в Киев 24 февраля.

Обсуждаемый пакет станет одним из самых больших, которые ЕС выделял с начала полномасштабного вторжения России. Дипломаты отмечают, что сумма пособия может возрасти до 10 миллиардов евро или более в зависимости от вкладов отдельных стран.

Министры иностранных дел ЕС должны рассмотреть этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Страны ЕС смогут оказывать поддержку в виде денежных взносов или военного оборудования, а финансовое участие каждого государства будет определяться в соответствии с его валовым национальным доходом. Однако не все страны поддерживают инициативу. По данным дипломатов, единодушного одобрения ожидать не стоит из-за позиции Венгрии.

Усиление военной поддержки со стороны ЕС происходит на фоне продолжающихся переговоров между США и Россией о возможном прекращении войны. Первый раунд подобных переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошел в Эр-Рияде.

По плану пакет помощи будет включать поставки 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, систем ПВО и оснащения для украинских военных бригад. Окончательное решение по формату поддержки еще обсуждается в рамках ЕС.

Добавим, что в 2025 году Украина надеется получить 30,6 млрд евро бюджетной поддержки от Европейского Союза. При этом в 2024 году бюджетная помощь ЕС составила более 40% всех внешних поступлений Украины, достигнув 16,1 млрд. евро.