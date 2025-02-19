ЄС готує новий пакет військової допомоги для України на 6 мільярдів євро - ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. За словами європейських дипломатів, цей пакет включатиме артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання.

Про це пише видання Politico з посиланням на трьох анонімних дипломатів ЄС.

Очікується, що рішення буде офіційно представлено напередодні візиту єврокомісарів до Києва 24 лютого.

Обговорюваний пакет стане одним із найбільших, які ЄС виділяв з початку повномасштабного вторгнення Росії. Дипломати зазначають, що сума допомоги може зрости до 10 мільярдів євро або більше, залежно від внесків окремих країн.

Міністри закордонних справ ЄС мають розглянути це питання на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Країни ЄС зможуть надавати підтримку у вигляді грошових внесків або військового обладнання, а фінансова участь кожної держави визначатиметься відповідно до її валового національного доходу. Однак не всі країни підтримують ініціативу. За даними дипломатів, одностайного схвалення очікувати не варто через позицію Угорщини.

Посилення військової підтримки з боку ЄС відбувається на тлі триваючих переговорів між США та Росією щодо можливого припинення війни. Перший раунд таких переговорів між держсекретарем США Марко Рубіо та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим пройшов в Ер-Ріяді.

За планом, пакет допомоги включатиме постачання 1,5 мільйона артилерійських снарядів, систем ППО та оснащення для українських військових бригад. Остаточне рішення щодо формату підтримки ще обговорюється в рамках ЄС.

Додамо, у 2025 році Україна сподівається отримати 30,6 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу. При цьому, у 2024 році бюджетна допомога ЄС становила понад 40% усіх зовнішніх надходжень України, досягнувши 16,1 млрд євро.