Україна розраховує на $2,7 млрд від МВФ у 2025 році - Шмигаль

Цього року Україна має намір отримати $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль.

Про співпрацю з МВФ

Голова уряду зазначив, що цього тижня має стартувати місія МВФ для проведення сьомого перегляду спільної програми EFF.

Деталі подальшої співпраці обговорено з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером.

Шмигаль подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом, з початку повномасштабної війни, Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів.

У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів.

"Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо трансформацію та впровадження необхідних реформ. Вдячні за значну підтримку та очікуємо на продовження стабільної й тісної взаємодії з МВФ", - підсумував Шмигаль.

Про МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) є спеціалізованою установою ООН із дуже широкою автономією. Фонд було засновано у 1945 році для сприяння монетарному співробітництву та торгівлі, забезпечення фінансового зростання та збільшення зайнятості населення. До Фонду входять 189 держав, які керують організацією через Раду Директорів.

Україна є членом МВФ із 1992 року.

Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання. Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму реформ.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.