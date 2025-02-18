Украина рассчитывает на $2,7 млрд от МВФ в 2025 году — Шмигаль

В этом году Украина намерена получить $2,7 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль.

О сотрудничестве с МВФ

Глава правительства отметил, что на этой неделе должна стартовать миссия МВФ для проведения седьмого пересмотра совместной программы EFF.

Детали дальнейшего сотрудничества обсуждены с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером.

Шмигаль поблагодарил за работу над шестью просмотрами, что позволило привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. В целом, с начала полномасштабной войны, Международный валютный фонд выделил Украине более 12,4 млрд долларов.

В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов.

"Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем трансформацию и внедрение необходимых реформ. Благодарны за значительную поддержку и ожидаем продолжения стабильного и тесного взаимодействия с МВФ", — подытожил Шмигаль.

О МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) является специализированным учреждением ООН с широкой автономией. Фонд был основан в 1945 году для содействия монетарному сотрудничеству и торговле, финансового роста и увеличения занятости населения. В Фонд входят 189 государств, управляющих организацией через Совет Директоров.

Украина является членом МВФ с 1992 года.

Основными целями сотрудничества с МВФ является стабилизация украинской финансовой системы, проведение структурных реформ и создание основы для устойчивого экономического роста. Фонд помогает Украине восстановить свою финансовую состоятельность, подсказывая, как наиболее эффективно внедрять программу реформ.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.