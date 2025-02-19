Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії

Комітет постійних представників країн ЄС на рівні послів 19 лютого підтримав 16-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку із її агресією проти України.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" з питань Європи​ Рікард Йозвяк.

За його словами, очікується, що формальне затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться наступного понеділка, 24 лютого, в ході Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбудеться у Брюсселі.

Подробиць щодо вмісту пакету обмежень поки що немає.

Як зауважив голова Офісу президента Андрій Єрмак, санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше.

"Новини про те, що буде 16-й пакет санкцій проти РФ - це добре. Знаю, що низка наших пропозицій враховані. Потрібно готувати 17-й. Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського ВПК і контролю над озброєннями Росії", - наголосив він.

ЄС планує заборону імпорту російського алюмінію і відключення від SWIFT

Раніше видання Вloomberg писало, що 16-й пакет санкцій проти Росії включатиме поетапну заборону на імпорт російського алюмінію. Також пропонується відключення нових банків від SWIFT та санкції проти понад 70 суден, які транспортують російську нафту.

Також ЄС пропонує заборонити тимчасове зберігання російської нафти в країнах блоку, що ускладнить її подальший реекспорт та обмежити використання російських портів і аеропортів, які застосовуються для транспортування військової техніки.

У новому пакеті планується розширити заборону на використання російських літаків та авіакомпаній у Європі, обмежити доступ до програмного та апаратного забезпечення, яке може бути використане у виробництві російської зброї, запровадити санкції проти десятків компаній у Китаї, Туреччині та інших країнах, які постачають Росії західні технології.

ЄС також пропонує запровадити мита на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі, яка ще не потрапила під санкції, обмежити постачання певних видів азотних добрив, які досі вільно імпортувалися в ЄС.

Нагадаємо, 27 січня Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.