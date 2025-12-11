Поставка вооружения для Украины: польская Lechmar сообщила о выполнении большей части контракта

Польская компания PHU Lechmar заявила, что основной объем поставок вооружения и боеприпасов по контракту с Государственной пограничной службой Украины уже выполнен, а остальные поставки осуществляется в соответствии с графиком.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Снабжение вооружения для ГНСУ

"Мы всегда стремились минимизировать нашу публичную коммуникацию, учитывая чувствительность темы оборонных закупок. Потому что без своевременных и бесперебойных поставок украинские военные рискуют остаться без критически важного вооружения, а распространение безосновательных обвинений негативно отражается на своевременности поставок товаров оборонного назначения для потреб Сил обороны".

В компании подчеркивают, что работа ведется в соответствии с действующими контрактами и с соблюдением установленных требований и процедур. Там отмечают, что понимают общественный интерес к эффективному использованию средств, однако отмечают важность осторожного отношения к информации, которая появляется в медиа во время военного положения. Такие темы, по их словам, активно используются Россией для распространения недоверия и дестабилизации. Поэтому компания считает своим приоритетом своевременное исполнение поставок и минимизацию рисков, связанных с разглашением чувствительных данных.

Что предшествовало

Ранее в марте в Госпогранслужбе заявляли, что дискуссии вокруг 23 млрд грн, делегированных пограничникам для закупки боеприпасов для Вооруженных сил, подаются в публичном пространстве манипулятивно. В ведомстве объясняли, что львиная доля этой суммы была передана в конце ноября 2024 года, а оплата по контрактам произведена в декабре. Сроки поставки эти средства не нарушали, поскольку поставки рассчитаны в течение года. Следовательно, просроченной задолженности по этому направлению нет. Остальные дебиторские задолженности касались предыдущих делегирований, сроки выполнения по которым также еще не истекли. ГНСУ отмечала, что осуществляет постоянный контроль за погашением задолженности и реагирует в случаях нарушения условий контрактов.

В апреле PHU Lechmar сообщила об очередном выполнении поставок в рамках контракта на 23 млрд грн, включая снаряды калибра 152 и 122 мм, боеприпасы для реактивных систем и мины 120 мм. В Госпогранслужбе подтвердили получение новой партии и отметили, что приобретенное вооружение уже передается военным и используется на передовой.