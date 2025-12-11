Постачання озброєння для України: польська Lechmar повідомила про виконання більшої частини контракту

Польська компанія PHU Lechmar заявила, що основний обсяг поставок озброєння та боєприпасів за контрактом із Державною прикордонною службою України вже виконано, а решта поставок здійснюється відповідно до графіка.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Постачання озброєння для ДПСУ

"Ми завжди прагнули мінімізувати нашу публічну комунікацію з огляду на чутливість теми оборонних закупівель. Бо без вчасних і безперебійних поставок українські військові ризикують залишитися без критично важливого озброєння, а поширення безпідставних звинувачень негативно відображається на своєчасності постачання товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України", — сказала речниця Lechmar Кароліна Сюдила.

У компанії підкреслюють, що робота ведеться відповідно до чинних контрактів та з повним дотриманням установлених вимог і процедур. Там зазначають, що розуміють суспільний інтерес до ефективного використання коштів, однак наголошують на важливості обережного ставлення до інформації, яка з’являється у медіа під час воєнного стану. Такі теми, за їхніми словами, активно використовуються Росією для поширення недовіри та дестабілізації. Тому компанія вважає своїм пріоритетом своєчасне виконання поставок та мінімізацію ризиків, пов’язаних з розголошенням чутливих даних.

Що передувало

Раніше, у березні, у Держприкордонслужбі заявляли, що дискусії навколо 23 млрд грн, делегованих прикордонникам для закупівлі боєприпасів для Збройних сил, подаються в публічному просторі маніпулятивно. У відомстві пояснювали, що левова частка цієї суми була передана в кінці листопада 2024 року, а оплати за контрактами проведено в грудні. Термінів постачання ці кошти не порушували, оскільки поставки розраховані протягом року. Відтак, простроченої заборгованості за цим напрямом немає. Решта дебіторської заборгованості стосувалася попередніх делегувань, строки виконання за якими також ще не спливли. ДПСУ наголошувала, що здійснює постійний контроль за погашенням заборгованості та реагує у випадках порушення умов контрактів.

У квітні PHU Lechmar повідомила про чергове виконання поставок у межах контракту на 23 млрд грн, включно зі снарядами калібру 152 та 122 мм, боєприпасами для реактивних систем та мінами 120 мм. У Держприкордонслужбі підтвердили отримання нової партії та зазначили, що придбане озброєння вже передається військовим і використовується на передовій.