Поставки газа из Греции в Украину: аукционы продлили еще на три месяца

Аукционы на поставку природного газа из Греции в Украину продлены на три месяца — до июля 2026 года. Решение касается общих маршрутов бронирования мощностей, известных как Route 1, Route 2 и Route 3. Первоначально предполагалось, что эти продукты будут действовать до апреля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Замминистра энергетики Болгарии Теодора Георгиева отметила: "Учитывая текущий кризис, нам пришлось убедить Европейский Союз продлить эти продукты еще на три месяца".

По ее словам, продление ежемесячных аукционов направлено на поддержку конкурентной платформы для импорта газа, включая LNG из США.

Совместные транспортные продукты предлагают операторы газотранспортных систем пяти стран Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции. Поставки по Route 1 начались в мае 2025 года, а по другим направлениям – в декабре 2025 года.

В настоящее время идет ускоренное строительство Vertical Gas Corridor, которое соединит греческие LNG-терминалы в Греции с рынками Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Болгария уже приступила к расширению своей ГТС в направлении с юга на север. Ожидаемые результаты работ:

рост транзитной мощности через Болгарию на 50% к концу года;

потенциальный объем транспортировки до 10 млрд куб. м газа в год.

В середине апреля 2026 г. планируется встреча с Еврокомиссией для обсуждения новых долгосрочных продуктов. Вместо исключительно месячных аукционов на рынке могут предложить бронирование мощностей на квартальной или годовой основе. Эти изменения направлены на обеспечение стабильности поставок в долгосрочной перспективе.

Напомним, 23 февраля на аукционе по бронированию мощностей совместного продукта Route 1 реализовано все предложенные лоты на март – около 2,41 млн. куб м в сутки. Всего за месяц НАК "Нафтогаз Украины" получит около 75 млн кубов сжиженного природного газа из греческого терминала LNG Revithoussa.