Постачання газу з Греції до України: аукціони продовжили ще на три місяці

Аукціони на постачання природного газу з Греції до України продовжено на три місяці — до липня 2026 року. Рішення стосується спільних маршрутів бронювання потужностей, відомих як Route 1, Route 2 та Route 3. Спочатку передбачалося, що ці продукти діятимуть до квітня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Заступниця міністра енергетики Болгарії Теодора Георгієва зазначила: "З огляду на поточну кризу, нам довелося переконати Європейський Союз продовжити ці продукти ще на три місяці".

За її словами, продовження щомісячних аукціонів спрямоване на підтримку конкурентної платформи для імпорту газу, включаючи LNG зі США.

Спільні транспортні продукти пропонують оператори газотранспортних систем п'яти країн: України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції. Поставки за Route 1 розпочалися у травні 2025 року, а за іншими напрямками — у грудні 2025 року.

Наразі триває прискорене будівництво Vertical Gas Corridor, який з’єднає грецькі LNG-термінали в Греції з ринками Центральної та Східної Європи, включно з Україною. Болгарія вже розпочала розширення своєї ГТС у напрямку з півдня на північ. Очікувані результати робіт:

зростання транзитної потужності через Болгарію на 50% до кінця року;

потенційний обсяг транспортування до 10 млрд куб. м газу на рік.

У середині квітня 2026 року планується зустріч із Єврокомісією для обговорення нових довгострокових продуктів. Замість виключно місячних аукціонів ринку можуть запропонувати бронювання потужностей на квартальній або річній основі. Ці зміни мають на меті забезпечити стабільність поставок у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, 23 лютого на аукціоні з бронювання потужностей спільного продукту Route 1 реалізовано всі запропоновані лоти на березень – близько 2,41 млн куб м на добу. Загалом за місяць НАК "Нафтогаз України" отримає майже 75 млн кубів скрапленого природного газу з грецького термінала LNG Revithoussa.