Пострадавшие от войны украинцы смогут подавать заявки на компенсацию: Совет ратифицировал соглашение

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины — ключевого элемента международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Россией.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Документ является частью формирования комплексного международно-правового механизма, который должен обеспечить возмещение ущерба, потерь и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины с 24 февраля 2022 года.

Конвенция предусматривает создание Международной Компенсационной Комиссии как независимого органа в рамках Совета Европы. Она будет рассматривать заявления физических и юридических лиц, а также Украины как государства и его органов власти.

Отдельным элементом механизма станет компенсационный фонд, обеспечивающий финансирование выплат пострадавшим.

Конвенция вступит в силу после выполнения двух условий: присоединение не менее 25 государств и обеспечение ими взносов в размере не менее 50% бюджета Реестра убытков на 2025 год.

Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 г. в Гааге. Сейчас к нему присоединились страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, а также Украина и ряд других государств.

Напомним, что международный Реестр убытков для Украины ранее уже открывал категории заявлений для фиксации потерь , вызванных Россией, в частности, относительно имущества, вынужденного перемещения и ущерба бизнесу.