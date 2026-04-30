Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пострадавшие от войны украинцы смогут подавать заявки на компенсацию: Совет ратифицировал соглашение

ЕС и Украина
Парламент поддержал запуск международного механизма возмещения ущерба, нанесенного агрессией РФ / Верховная Рада

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины — ключевого элемента международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Россией.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Документ является частью формирования комплексного международно-правового механизма, который должен обеспечить возмещение ущерба, потерь и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины с 24 февраля 2022 года.

Конвенция предусматривает создание Международной Компенсационной Комиссии как независимого органа в рамках Совета Европы. Она будет рассматривать заявления физических и юридических лиц, а также Украины как государства и его органов власти.

Отдельным элементом механизма станет компенсационный фонд, обеспечивающий финансирование выплат пострадавшим.

Конвенция вступит в силу после выполнения двух условий: присоединение не менее 25 государств и обеспечение ими взносов в размере не менее 50% бюджета Реестра убытков на 2025 год.

Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 г. в Гааге. Сейчас к нему присоединились страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, а также Украина и ряд других государств.

Напомним, что международный Реестр убытков для Украины ранее уже открывал категории заявлений для фиксации потерь , вызванных Россией, в частности, относительно имущества, вынужденного перемещения и ущерба бизнесу.

Автор:
Лариса Крупко