Постраждалі від війни українці зможуть подавати заявки на компенсацію: Рада ратифікувала угоду

ЄС та Україна
Парламент підтримав запуск міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих агресією РФ / Верховна Рада

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України — ключового елемента міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Росією.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Документ є частиною формування комплексного міжнародно-правового механізму, який має забезпечити відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих внаслідок збройної агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року.

Конвенція передбачає створення Міжнародної компенсаційної комісії як незалежного органу в рамках Ради Європи. Вона розглядатиме заяви фізичних і юридичних осіб, а також України як держави та її органів влади.

Окремим елементом механізму стане компенсаційний фонд, який має забезпечити фінансування виплат постраждалим.

Конвенція набуде чинності після виконання двох умов: приєднання щонайменше 25 держав та забезпечення ними внесків у розмірі не менше 50% бюджету Реєстру збитків на 2025 рік.

Документ був відкритий для підписання 16 грудня 2025 року в Гаазі. Станом на зараз до нього приєдналися країни ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, а також Україна та низка інших держав.

Нагадаємо, що міжнародний Реєстр збитків для України раніше вже відкривав категорії заяв для фіксації втрат, спричинених Росією, зокрема щодо майна, вимушеного переміщення та шкоди бізнесу. 

Автор:
Лариса Крупко