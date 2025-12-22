Поступление в украинские вузы без НМТ: МОН расширит перечень иностранных экзаменов

В 2026 году Министерство образования и науки планирует расширить перечень национальных экзаменов за рубежом, результаты которых будут признавать альтернативой национальному мультипредметному тесту при поступлении в украинские заведения высшего образования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения заместителей министра образования и науки Николая Трофименко.

Альтернатива НМТ за границей

"Сегодня задача системы – это сохранение людей, создание максимально комфортных условий для того, чтобы человека провести от завершения заведения среднего образования в университет, чтобы сохранить его в системе", – подчеркнул Трофименко.

Отмечается, что национальный мультипредметный тест не планируют отменять или заменять, ведь НМТ доказал свою эффективность, в том числе для абитуриентов за рубежом. В то же время, уже в следующем году ведомство будет расширять перечень национальных экзаменов других стран, результаты которых смогут признаваться как дополнительная альтернатива НМТ при поступлении в украинские учреждения высшего образования.

Как пояснил Трофименко, речь идет не о массовой практике, а об индивидуальных случаях. Если абитуриенты будут обращаться с результатами зарубежных экзаменов, государство готово признавать их, ведь заинтересовано в том, чтобы молодые люди оставались в украинской системе образования. При этом поступающие и дальше будут иметь возможность сдавать НМТ за границей, а при наличии результатов иностранного национального экзамена - использовать их вместо НМТ.

В МОН отмечают, что такая опция предназначена для того, чтобы не создавать дополнительных барьеров для абитуриентов. Кроме того, речь идет преимущественно о сильных студентах, ведь сдача иностранных национальных экзаменов, в частности матуры, требует высокого уровня подготовки, знания языка и серьезных знаний, особенно по математике, где требования часто выше, чем в Украине.

Комментируя обучение украинской молодежи за рубежом, в министерстве подчеркивают, что ключевая задача государства — создать условия, при которых студенты будут видеть перспективы обучения, развития и работы именно в Украине. В частности, МОН активно сотрудничает с университетами по внедрению дуальных образовательных программ, позволяющих студентам совмещать обучение с работой уже со второго курса. Такой формат выгоден и для бизнеса, и для высшего образования, а также способствует обновлению материально-технической базы.

Особый акцент в министерстве делают на развитии ИТ-сферы, а также энергетических и инженерных специальностей, ныне приоритетных. По словам представителей МОН, сочетание реального сектора экономики с системой образования уже дает положительные результаты и остается одним из ключевых направлений образовательной политики государства.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в 2025 году.