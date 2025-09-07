Украинские студенты в Польше — цены на обучение и барьеры поступления 2025

В прошлом году почти половину иностранных студентов в Польше составляли украинцы. После начала полномасштабного вторжения их количество выросло еще на 50%. О том, сколько стоит обучение украинцев в Польше и какие уступки предоставляют иностранные вузы, читайте в материале Delo.ua.

Круглые суммы за обучение

Стоимость обучения в польских университетах стартует от 1200 евро в год и может достигать 5000 евро в зависимости от выбранного заведения. Ежегодно цены растут в среднем на 10%. Самые доступные программы обычно предлагаются на польском языке, в то время как обучение на английском стоит значительно дороже.

"Мы сотрудничаем с широким кругом заведений. Цена начинается от 1300 евро, но может быть и значительно выше — в зависимости от университета. Если говорить о польскоязычном обучении, то оно обычно дешевле, чем англоязычное. Стоимость стартует от 1300 евро в год и выше. Англоязычная учеба стартует от 2000 евро одного из агентств по поступлению в польские вузы.

По словам сотрудницы агентства, в отдельных университетах даже польскоязычные программы стоят от 3000 до 5000 евро в год. В частности это касается Университета Лазарского и Академии Леона Козминского в Варшаве. В то же время, обучение на специальности "медицина" в Университете Лазарского обходится более чем в €17 тысяч в год — и это без учета расходов на проживание.

Ограничение по возрасту и уровню знания языков

Сегодня для поступления в польские вузы уже недостаточно иметь только деньги и желание учиться. Абитуриентам необходимо пройти собеседование или сдать внутренний экзамен, а также обязательно предоставить государственный сертификат уровня B2 по польскому или английскому языку. Получить его можно только на территории Польши.

"Ориентировочно сертификат польской TELC - от 700 злотых (7665 грн - ред). Его можно сдать в Варшаве, Люблине и других городах Польши. Стоимость IELTS или других экзаменов зависит от центра, надо смотреть на официальных сайтах. В. Если студент живет в другой стране, он может сдать экзамен по месту. Он может сдать экзамен по месту.

"Наши студенты уже сдают экзамены — кто-то сдал, кто-то записан на сентябрь. Если студент сдает экзамен, то уже в октябре может стать студентом. Но даже если не сдаешь, университеты предлагают подготовительные курсы польского языка продолжительностью от нескольких месяцев до года. Там можно подтянуть язык и сдать экзамен повторно", — отметила .

Впрочем, помехой для вступления может стать не только языковой барьер, но и возраст. После разрешения на выезд за границу для юношей от 18 до 22 лет не все образовательные компании готовы сотрудничать с этой категорией. К примеру, в одной из них отметили, что после начала полномасштабной войны работают только со студентами до 18 лет. Старших пока не берут по неопределенности относительно того, насколько легко им будет выехать на учебу.

