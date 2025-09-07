Українські студенти в Польщі — ціни на навчання та бар’єри вступу 2025

Торік майже половину всіх іноземних студентів у Польщі становили українці. Після початку повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла ще на 50%. Про те, скільки коштує навчання українців в Польщі та які поступки надають іноземні виші, читайте в матеріалі Delo.ua .

Круглі суми за навчання

Вартість навчання у польських університетах стартує від 1200 євро на рік і може сягати 5000 євро залежно від обраного закладу. Щороку ціни зростають у середньому на 10%. Найдоступніші програми зазвичай пропонуються польською мовою, тоді як навчання англійською коштує суттєво дорожче.

"Ми співпрацюємо з широким колом закладів. Ціна починається від 1300 євро, але може бути й значно вищою — залежно від університету.Якщо говорити про польськомовне навчання, то воно зазвичай дешевше, ніж англомовне. Вартість стартує від 1300 євро на рік і вище. Англомовне навчання стартує від 2000 євро на рік і вище", — розповіла на правах анонімності представниця однієї з агенції по вступу в польські ВНЗ.

За словами співробітниці агенції, в окремих університетах навіть польськомовні програми коштують від 3000 до 5000 євро на рік. Зокрема, це стосується Університету Лазарського та Академії Леона Козмінського у Варшаві. Водночас навчання на спеціальності "медицина" в Університеті Лазарського обходиться більш ніж у €17 тисяч на рік — і це без урахування витрат на проживання.

Обмеження за віком і рівнем знання мов

Сьогодні для вступу до польських вишів уже недостатньо мати лише гроші й бажання вчитися. Абітурієнтам необхідно пройти співбесіду або скласти внутрішній іспит, а також обов’язково надати державний сертифікат рівня B2 з польської чи англійської мови. Отримати його можна виключно на території Польщі.

"Орієнтовно сертифікат польської TELC — від 700 злотих (7665 грн — ред). Його можна здати в Варшаві, Любліні та інших містах Польщі. Вартість IELTS чи інших іспитів залежить від центру, треба дивитися на офіційних сайтах. У. Якщо студент живе в іншій країні, він може скласти іспит за місцем проживання", — розповіли в одному з центрів з освіти в Польщі.

"Наші студенти вже складають іспити — хтось здав, хтось записаний на вересень. Якщо студент складає іспит, то вже в жовтні може стати студентом. Але навіть якщо не складаєш, університети пропонують підготовчі курси польської мови тривалістю від кількох місяців до року. Там можна підтягнути мову й скласти іспит повторно", — зазначила представниця компанії.

Втім, перешкодою для вступу може стати не лише мовний бар’єр, а й вік. Після дозволу на виїзд за кордон для юнаків віком від 18 до 22 років не всі освітні компанії готові співпрацювати з цією категорією. Наприклад, в одній із них зазначили, що після початку повномасштабної війни працюють лише зі студентами до 18 років. Старших наразі не беруть через невизначеність щодо того, наскільки легко їм буде виїхати на навчання.

