Потери для экономики в 300 млрд грн: какие риски продления 50% налога на прибыль банков

Продолжение 50% ставки налога на прибыль банков на 2027 год может обеспечить бюджету 20–25 млрд грн, однако экономика может потерять до 300 млрд кредитного ресурса, а банкам будет сложнее подготовиться к европейским регуляторным требованиям.

Как пишет Delo.ua, об этом говорилось во время экспертной дискуссии, организованной Ассоциация украинских банков и Национальная ассоциация банков Украины.

По итогам 2025 года банковский сектор обеспечил около 11% всех поступлений в государственный бюджет, в то время как его доля в валовом внутреннем продукте составила 2,9%.

"Международный опыт свидетельствует: налоги на сверхприбыли могут быть оправданы как краткий антикризисный инструмент. Но их главное условие — временность и понятные правила. Если же "временный" налог превращается в постоянную практику, это бьет по доверию к государству, инвестициям и долгосрочному планированию. Украине сегодня нужно. Для этого нужны кредиты, инвестиции, капитализация банковской системы и доверие к правилам игры. Поэтому главный вопрос сугубо стратегический: стоит ли получить 20 млрд грн сейчас, если эти же средства могут стать основой для значительно большего финансирования экономики в будущем», - отметил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Председатель Совета НАБУ и председатель правления ОТП Банк Владимир Мудрый подчеркнул, что именно от уровня капитализации банков напрямую зависят возможности кредитования экономики.

"Впереди непростой период для экономики. Украина нуждается в значительных инвестициях в восстановление энергетики, развитие оборонно-промышленного комплекса и реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Так только на развитие энергетических проектов выдано кредитов на 50,6 млрд грн", - заявил Владимир Мудрый.

Он добавил, что банки готовы к поддержке кредитными ресурсами развитие ОПК, о чем подписан соответствующий Меморандум. Но реализация этих планов возможна только при достаточном уровне капитала банковской системы.

"Особенно в условиях войны капитал — это не избыток, а запас прочности и своеобразная страховка на будущее, которая позволяет банкам покрывать возможные риски, поддерживать кредитование и сохранять устойчивость финансовой системы", - подчеркнул банкир.

Еще одной проблемой повышения ставки налога на прибыль банков может стать переход украинской банковской системы к европейским стандартам по капиталу, управлению рисками, кибербезопасности и финансовой устойчивости.

Кроме того, эксперты отмечают, что в случае продолжения действия 50% ставки налога на прибыль банков процесс интеграции украинской финансовой системы в европейское пространство может существенно усложниться. Для адаптации к европейским стандартам необходимо выполнить не только значительный объем технической работы, но и обеспечить достаточный уровень капитала. В то же время, ключевым источником его наращивания для банков остается прибыль.

Напомним, в Верховной Раде планируют продлить налогообложение сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году.