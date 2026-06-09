Втрати для економіки у 300 млрд грн: які ризики продовження 50% податку на прибуток банків

Продовження 50% ставки податку на прибуток банків на 2027 рік може забезпечити бюджету 20–25 млрд грн, однак економіка може втратити до 300 млрд кредитного ресурсу, а банкам буде складніше підготуватись до європейських регуляторних вимог.

Як пише Delo.ua, про це йшлося під час експертної дискусії, яку організували Асоціація українських банків та Національна асоціація банків України.

За підсумками 2025 року банківський сектор забезпечив близько 11% усіх надходжень до державного бюджету, тоді як його частка у валовому внутрішньому продукті становила 2,9%.

"Міжнародний досвід свідчить: податки на надприбутки можуть бути виправданими як короткий антикризовий інструмент. Але їхня головна умова — тимчасовість і зрозумілі правила. Якщо ж "тимчасовий" податок перетворюється на постійну практику, це б’є по довірі до держави, інвестиціях і довгостроковому плануванні. Україні сьогодні потрібна не лише фіскальна стійкість, а й економічне зростання. А для цього потрібні кредити, інвестиції, капіталізація банківської системи та довіра до правил гри. Тому головне питання суто стратегічне: чи варто отримати 20 млрд грн зараз, якщо ці самі кошти можуть стати основою для значно більшого фінансування економіки в майбутньому", — зазначив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Голова Ради НАБУ та голова правління ОТП Банк Володимир Мудрий підкреслив, саме від рівня капіталізації банків безпосередньо залежать можливості кредитування економіки.

"Попереду непростий період для економіки. Україна потребує значних інвестицій у відновлення енергетики, розвиток оборонно-промислового комплексу та реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів. Так лише на розвиток енергетичних проєктів видано кредитів на 50,6 млрд грн", - заявив Володимир Мудрий.

Він додав, що банки готові до підтримки кредитними ресурсами розвиток ОПК, про що підписано відповідний Меморандум. Та реалізація цих планів можлива лише за достатнього рівня капіталу банківської системи.

"Особливо в умовах війни, капітал — це не надлишок, а запас міцності та своєрідна страховка на майбутнє, яка дозволяє банкам покривати можливі ризики, підтримувати кредитування та зберігати стійкість фінансової системи", - наголосив банкір.

Ще однією проблемою підвищення ставки податку на прибуток банків може стати перехід української банківської системи до європейських стандартів щодо капіталу, управління ризиками, кібербезпеки та фінансової стійкості.

Крім того, експерти зауважують, що у разі продовження дії 50%ставки податку на прибуток банків процес інтеграції української фінансової системи до європейського простору може суттєво ускладнитися. Для адаптації до європейських стандартів необхідно не лише виконати значний обсяг технічної роботи, а й забезпечити достатній рівень капіталу. Водночас ключовим джерелом його нарощування для банків залишається прибуток.

Нагадаємо, у Верховній Раді планують продовжити оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році.