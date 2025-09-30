Потери в нефтяном секторе: Exxon Mobil сократит 2000 сотрудников

Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil планирует сократить около 2000 человек в мире, что составляет до 4% штата, в рамках масштабной реструктуризации и объединения офисов в региональные центры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Exxon уменьшает штат

Exxon Mobil объявила о планах сократить около 2000 рабочих мест в мире, что составляет до 4% общей численности персонала. Компания объясняет решение долгосрочным планом реструктуризации, предусматривающим объединение меньших офисов в региональные центры для повышения эффективности.

Генеральный директор Exxon Даррен Вудс подчеркнул, что сокращение является частью постоянных мер по оптимизации работы компании. Между тем, дочерняя Imperial Oil, принадлежащая Exxon почти на 70%, сообщила об уменьшении штата на 20%.

Exxon производит реструктуризацию

Exxon проводит внутреннюю реорганизацию с 2019 года. В частности, генеральный директор Даррен Вудс стремится упростить разветвленную глобальную структуру, сформировавшуюся после слияния с Mobil около двух десятилетий назад. Вудс в служебной записке для сотрудников объяснил, что компания принимает "трудные решения" в рамках многолетних усилий по повышению конкурентоспособности, и заверил, что объявленные изменения укрепят преимущества Exxon и помогут опережать конкурентов в последующие десятилетия. Вне служебной заметки компания от комментариев отказалась.

В центре реорганизации — создание региональных центров, которые будут сосредоточены на ключевых инициативах роста: разработке нефти в Гайане, проектах по сжиженному природному газу вдоль побережья Мексиканского залива и глобальной торговой деятельности. В качестве примера операционных изменений компания планирует переход части сотрудников из Брюсселя и Лезерхеда (Великобритания) в лондонский центр, где сосредоточены трейдеры.

Когда Вудс возглавил Exxon в 2017 году, в компании действовало девять относительно независимых функциональных подразделений, что создавало излишнюю бюрократию и дублирование вспомогательных служб. В настоящее время Exxon структурирована вокруг трех основных подразделений – добыча (производство), переработка и низкоуглеродистая индустрия – которые совместно используют инженерные, ИТ- и проектные сервисы.

По данным компании, эти изменения уже позволили сократить годовые расходы на 13,5 млрд долларов с 2019 года — больше, чем вместе сэкономили другие международные нефтяные компании. Exxon планирует увеличить эту экономию еще на 30% к концу десятилетия. Часть сбережений достигнута за счет продаж активов и сокращений персонала, но, по словам Вудса, реорганизация также повысила производительность: улучшилось обслуживание ключевых объектов и обмен передовыми практиками между подразделениями.

К концу 2024 года в Exxon работало около 61 000 человек во всем мире — почти на 20% меньше, чем в 2019 году. Дочерняя компания Imperial Oil, у которой Exxon имеет около 70% собственности, к концу 2024 года насчитывала около 5 100 сотрудников и уже объявила о сокращении штата на 20%.

Что известно о корпорации

Exxon Mobil – одна из крупнейших мировых корпораций в сфере добычи и переработки нефти и газа, а также производства нефтепродуктов. Ее история берет начало еще в 1860-х годах, когда Джон Рокфеллер основал Standard Oil — компанию, впоследствии разделенную на несколько отдельных структур. Две из них, Standard Oil of New York (Socony) и Jersey Standard, объединились в 1999 году, образовав современную Exxon Mobil. Штаб-квартира компании находится в Ирвинге, штат Техас, США.

Сегодня Exxon Mobil имеет доли в 45 нефтеперерабатывающих заводах в 25 странах и управляет большой сетью автозаправочных станций под брендами Esso и Mobil. Ее деятельность охватывает Северную Америку, Канаду, Ближний Восток, Азию и Австралию.

Компания считается правопреемницей легендарной Standard Oil и уже более века остается влиятельным игроком в мировой энергетической отрасли. В 2024 году ExxonMobil окончательно оставила российский рынок в ответ на агрессию РФ против Украины.

Благодаря своим масштабам, ресурсам и глобальному присутствию, Exxon Mobil продолжает играть ключевую роль в нефтегазовой индустрии и определять тенденции развития рынка.