Втрати у нафтовому секторі: Exxon Mobil скоротить 2000 співробітників

Американська нафтогазова корпорація Exxon Mobil планує скоротити близько 2000 працівників у світі, що становить до 4% штату, в межах масштабної реструктуризації та об’єднання офісів у регіональні центри.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Exxon зменшує штат

Exxon Mobil оголосила про плани скоротити близько 2000 робочих місць у світі, що становить до 4% від загальної чисельності персоналу. Компанія пояснює рішення довгостроковим планом реструктуризації, який передбачає об’єднання менших офісів у регіональні центри для підвищення ефективності.

Генеральний директор Exxon Даррен Вудс підкреслив, що скорочення є частиною постійних заходів з оптимізації роботи компанії. Тим часом дочірня Imperial Oil, що належить Exxon майже на 70%, повідомила про зменшення штату на 20%.

Exxon проводить реструктуризацію

Exxon проводить внутрішню реорганізацію ще з 2019 року. Зокрема, генеральний директор Даррен Вудс прагне спростити розгалужену глобальну структуру, що сформувалася після злиття з Mobil близько двох десятиліть тому. Вудс у службовій записці для співробітників пояснив, що компанія приймає "важкі рішення" у межах багаторічних зусиль із підвищення конкурентоспроможності, і запевнив, що оголошені зміни зміцнять переваги Exxon і допоможуть випереджати конкурентів у наступні десятиліття. Поза службовою нотаткою компанія від коментарів відмовилася.

У центрі реорганізації — створення регіональних центрів, які зосередяться на ключових ініціативах зростання: розробці нафти в Гайані, проєктах зі скрапленого природного газу уздовж узбережжя Мексиканської затоки та глобальній торговій діяльності. Як приклад операційних змін компанія планує перехід частини співробітників з Брюсселя та Лезерхеда (Великобританія) до лондонського центру, де зосереджені трейдери.

Коли Вудс очолив Exxon у 2017 році, у компанії діяли дев’ять відносно незалежних функціональних підрозділів, що створювало зайву бюрократію та дублювання допоміжних служб. Наразі Exxon структурована навколо трьох основних підрозділів — видобуток (виробництво), переробка та низьковуглецева індустрія — які спільно використовують інженерні, ІТ- та проектні сервіси.

За даними компанії, ці зміни вже дозволили скоротити річні витрати на 13,5 млрд доларів з 2019 року — більше, ніж зекономили разом інші міжнародні нафтові компанії. Exxon планує збільшити цю економію ще на 30% до кінця десятиліття. Частина заощаджень досягнута за рахунок продажу активів та скорочень персоналу, але, за словами Вудса, реорганізація також підвищила продуктивність: покращилося обслуговування ключових об’єктів і обмін передовими практиками між підрозділами.

На кінець 2024 року в Exxon працювало близько 61 000 осіб у всьому світі — майже на 20% менше, ніж у 2019 році. Дочірня компанія Imperial Oil, у якій Exxon має близько 70% власності, на кінець 2024 року налічувала близько 5 100 співробітників і вже оголосила про скорочення штату на 20%.

Що відомо про корпорацію

Exxon Mobil — одна з найбільших світових корпорацій у сфері видобутку та переробки нафти й газу, а також виробництва нафтопродуктів. Її історія бере початок ще у 1860-х роках, коли Джон Рокфеллер заснував Standard Oil — компанію, що згодом була розділена на кілька окремих структур. Дві з них, Standard Oil of New York (Socony) та Jersey Standard, у 1999 році об’єдналися, утворивши сучасну Exxon Mobil. Штаб-квартира компанії розташована в Ірвінгу, штат Техас, США.

Сьогодні Exxon Mobil має частки у 45 нафтопереробних заводах у 25 країнах та управляє великою мережею автозаправних станцій під брендами Esso та Mobil. Її діяльність охоплює Північну Америку, Канаду, Близький Схід, Азію та Австралію.

Компанія вважається правонаступницею легендарної Standard Oil і вже понад століття залишається впливовим гравцем у світовій енергетичній галузі. У 2024 році Exxon Mobil остаточно залишила російський ринок у відповідь на агресію РФ проти України.

Завдяки своїм масштабам, ресурсам та глобальній присутності Exxon Mobil продовжує відігравати ключову роль у нафтогазовій індустрії та визначати тенденції розвитку ринку.