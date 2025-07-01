Потери врага по состоянию на 1 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1224 сутки полномасштабной войны составляют 1 020 980 человек.

Потери России в войне на 1 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 июля потеряла:

личного состава – около 1 020 980 (+970) человек,

танков – 10 983 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 22 928 (+6) ед,

артиллерийских систем – 29 754 (+36) ед,

РСЗО – 1427 (+0) ед,

средства ПВО – 1190 (+0) ед,

самолетов – 420 (+0) ед,

вертолетов – 340 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 940 (+144) ед,

крылатые ракеты – 3436 (+0) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 53 696 (+103) ед,

специальная техника – 3921 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 1 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

47 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Уточняется, что 44 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 33 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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