Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1224 добу повномасштабної війни становлять 1 020 980 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 липня втратила:

особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб,

танків – 10 983 (+3) од,

бойових броньованих машин – 22 928 (+6) од,

артилерійських систем – 29 754 (+36) од,

РСЗВ – 1427 (+0) од,

засоби ППО – 1190 (+0) од,

літаків – 420 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 940 (+144) од,

крилаті ракети – 3436 (+0) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 696 (+103) од,

спеціальна техніка – 3921 (+0) од.

Уточнюється, що 64 дрони збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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