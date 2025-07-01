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Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1224 добу повномасштабної війни становлять 1 020 980 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 липня втратила:
- особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб,
- танків – 10 983 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 928 (+6) од,
- артилерійських систем – 29 754 (+36) од,
- РСЗВ – 1427 (+0) од,
- засоби ППО – 1190 (+0) од,
- літаків – 420 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 940 (+144) од,
- крилаті ракети – 3436 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 696 (+103) од,
- спеціальна техніка – 3921 (+0) од.
Уточнюється, що 64 дрони збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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