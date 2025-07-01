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Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1224 добу повномасштабної війни становлять 1 020 980 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб,
  • танків – 10 983 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22 928 (+6) од,
  • артилерійських систем – 29 754 (+36) од,
  • РСЗВ – 1427 (+0) од,
  • засоби ППО – 1190 (+0) од,
  • літаків – 420 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 940 (+144) од,
  • крилаті ракети – 3436 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 696 (+103) од,
  • спеціальна техніка – 3921 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уточнюється, що  64 дрони збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько