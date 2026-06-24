Польща передумала будувати платний автобан зі Львова до кордону

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак спростував інформацію про те, що польський уряд планує за власні кошти побудувати автомагістраль до Львова.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє PAP.

"Мені нічого не відомо про будівництво будь-якої дороги в Україні за польські гроші з державного бюджету, зокрема й до Львова", – сказав Клімчак.

Він зауважив, що Міністерство інфраструктури цим питанням не займається, а Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей будує дороги виключно в Польщі.

Клімчак підкреслив, що якщо буде оголошено тендер на будівництво доріг в Україні та будуть кошти в українському бюджеті чи будь-якому міжнародному фонді, участь у такому контракті буде індивідуальним рішенням польських компаній.

"Але не йдеться про те, щоб Польща будувала дороги в Україні за власні кошти, за бюджетні кошти чи за будь-які інші кошти, отримані Польщею", – наголосив польський міністр.

На запитання про перспективи контрактів для польських компаній на відбудову України, Клімчак зазначив, що відповідь на це питання дасть Конференція з питань відбудови України, яка має відбутися у 25-26 червня у Гданську.

Поляки хотіли побудувати платну дорогу в Україні

Польські медіа повідомляли, що Польща просуває проєкт будівництва автомагістралі, яка з’єднає польський кордон зі Львовом, із можливістю подальшого продовження маршруту вглиб України.

Президент Агентства розвитку промисловості Польщі (ARP) Бартломей Бабуська розповідав про наміри уряду Польщі профінансувати та збудувати 80-кілометрову ділянку дороги, яка має стати продовженням польської магістралі А4, яка закінчується на пропускному пункті в Корчовій. Зараз більшість водіїв не доїжджає до цього місця — вони звертають на південь, до переходу в Медиці, через відсутність нормальної інфраструктури з українського боку.

Проєкт планували реалізувати за польські кошти та силами польських підрядників. Модель повернення інвестицій передбачала впровадження платного проїзду, при якому збори спрямовуватимуться до бюджету Польщі.

Очікувалося, що рамкову угоду щодо будівництва М10 підпишуть під час конференції з питань відбудови України у Гданську.

Бартломей Бабуська залишив посаду президента ARP 15 травня цього року.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України заявило про відсутність офіційних звернень або документів щодо проєкту будівництва автомагістралі М10 на ділянці Краковець — Львів за участі польських інвесторів.